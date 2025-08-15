Barbie® wird Teil der Playmobil-Welt / Erster Einblick zeigt Barbie auf Rollschuhen - vollständiger Produktlaunch im Sommer 2026 (FOTO)

ZIRNDORF und EL SEGUNDO, Kalifornien (ots) - Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein

weltweit führendes Unternehmen für Spielzeug und Familienunterhaltung, und

Playmobil, die beliebte Spielzeugmarke mit deutschen Wurzeln, geben heute den

nächsten Schritt ihrer globalen Lizenzpartnerschaft bekannt: Barbie wird Teil

des Playmobil-Universums.



Die Ankündigung markiert den nächsten Meilenstein in der Zusammenarbeit der

beiden Unternehmen, nach der Vorstellung einer Monster High®-Produktlinie im Mai

dieses Jahres, die im Oktober 2025 erscheint. Mit Barbie wird die Partnerschaft

erweitert und vereint zwei der bekanntesten Marken der Spielwarenbranche.





Seit über sechs Jahrzehnten verkörpert Barbie die Magie des Geschichtenerzählensdurch fantasievolles Puppenspiel. Die weltweit geplante Veröffentlichung derBarbie x Playmobil-Kollektion im Sommer 2026 interpretiert das beliebteSpielsystem der Barbie-Marke neu - im charakteristischen modularen Stil und mitden detailreichen Spielwelten von Playmobil. Die Kulisse orientiert sich an derbeliebten Serie Barbie Dreamhouse Adventures und dreht sich um den entspanntenBeach-Lifestyle von Malibu. Die Kollektion ermutigt Kinder dazu, eigeneAbenteuer zu gestalten - durch Bauen, Kombinieren und das Nachspielenalltäglicher Momente."Barbie ist eine kulturelle Ikone, die sich stetig weiterentwickelt undinspiriert", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil. "Die Integration derBarbie-Marke in die Playmobil-Welt baut auf gemeinsamen Werten auf und stelltden nächsten Schritt in unserer Partnerschaft mit Mattel dar. Gemeinsam schaffenwir neue Möglichkeiten für erzählerisches und charakterbasiertes Spiel, dasKindern erlaubt, ihre Ideen und Fantasie zum Leben zu erwecken.""Unsere Partnerschaft mit Playmobil bietet eine spannende Möglichkeit, dasPotenzial unserer Marken für neue Zielgruppen zu erweitern. Ihrunverwechselbares Design macht Playmobil zu einem idealen Partner, umbedeutungsvolle Markenerlebnisse zu schaffen, die unsere Kernlinien ergänzen",sagt Ruth Henriquez, Head of Licensing, Publishing and LBE, Mattel EMEA.Das erste veröffentlichte Bild der Kollektion zeigt eine Barbie auf Rollschuhen,die einen Hund ausführt. Es vermittelt einen Eindruck vom Geist der Kollektion,die sich auf alltägliche, fröhliche Momente, Leichtigkeit und die Freiheitkonzentriert, die eigene Geschichte zu gestalten.Weitere Details und Produkte werden näher zum Launch bekanntgegeben.Über MattelMattel ist ein weltweit führendes Spielzeug- undFamilienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der bekanntestenMarkenportfolios der Welt. Mit unseren Franchise-Marken wie Barbie®, HotWheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends(TM), UNO®, Masters ofthe Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® und Polly Pocket® sowie anderenbeliebten Marken, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalenUnterhaltungsunternehmen lizenzieren, sprechen wir Verbraucher und Fans an.Unser Angebot umfasst Spielzeug, Inhalte, Verbraucherprodukte, digitale undLive-Erlebnisse. Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit den weltweitführenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen verkauft. Seit der Gründungim Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, derGenerationen dazu befähigt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr vollesPotenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie uns unter mattel.com.Über PlaymobilSeit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinenvielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sinddas Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sieladen Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zuerleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf beiNürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starkeMarken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.Pressekontakt:PLAYMOBIL International GmbHNina EberthHead of Communications Business Unit PlaymobilE-Mail: mailto:Nina_Eberth@playmobil.comMattel, Inc.Alice FoxFranchise PRE-Mail: mailto:Alice.Fox@mattel.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161307/6097370OTS: PLAYMOBIL