Playmobil und Mattel vereinen zwei Ikonen
Barbie® wird Teil der Playmobil-Welt / Erster Einblick zeigt Barbie auf Rollschuhen - vollständiger Produktlaunch im Sommer 2026 (FOTO)
ZIRNDORF und EL SEGUNDO, Kalifornien (ots) - Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein
weltweit führendes Unternehmen für Spielzeug und Familienunterhaltung, und
Playmobil, die beliebte Spielzeugmarke mit deutschen Wurzeln, geben heute den
nächsten Schritt ihrer globalen Lizenzpartnerschaft bekannt: Barbie wird Teil
des Playmobil-Universums.
Die Ankündigung markiert den nächsten Meilenstein in der Zusammenarbeit der
beiden Unternehmen, nach der Vorstellung einer Monster High®-Produktlinie im Mai
dieses Jahres, die im Oktober 2025 erscheint. Mit Barbie wird die Partnerschaft
erweitert und vereint zwei der bekanntesten Marken der Spielwarenbranche.
Seit über sechs Jahrzehnten verkörpert Barbie die Magie des Geschichtenerzählens
durch fantasievolles Puppenspiel. Die weltweit geplante Veröffentlichung der
Barbie x Playmobil-Kollektion im Sommer 2026 interpretiert das beliebte
Spielsystem der Barbie-Marke neu - im charakteristischen modularen Stil und mit
den detailreichen Spielwelten von Playmobil. Die Kulisse orientiert sich an der
beliebten Serie Barbie Dreamhouse Adventures und dreht sich um den entspannten
Beach-Lifestyle von Malibu. Die Kollektion ermutigt Kinder dazu, eigene
Abenteuer zu gestalten - durch Bauen, Kombinieren und das Nachspielen
alltäglicher Momente.
"Barbie ist eine kulturelle Ikone, die sich stetig weiterentwickelt und
inspiriert", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil. "Die Integration der
Barbie-Marke in die Playmobil-Welt baut auf gemeinsamen Werten auf und stellt
den nächsten Schritt in unserer Partnerschaft mit Mattel dar. Gemeinsam schaffen
wir neue Möglichkeiten für erzählerisches und charakterbasiertes Spiel, das
Kindern erlaubt, ihre Ideen und Fantasie zum Leben zu erwecken."
"Unsere Partnerschaft mit Playmobil bietet eine spannende Möglichkeit, das
Potenzial unserer Marken für neue Zielgruppen zu erweitern. Ihr
unverwechselbares Design macht Playmobil zu einem idealen Partner, um
bedeutungsvolle Markenerlebnisse zu schaffen, die unsere Kernlinien ergänzen",
sagt Ruth Henriquez, Head of Licensing, Publishing and LBE, Mattel EMEA.
Das erste veröffentlichte Bild der Kollektion zeigt eine Barbie auf Rollschuhen,
die einen Hund ausführt. Es vermittelt einen Eindruck vom Geist der Kollektion,
die sich auf alltägliche, fröhliche Momente, Leichtigkeit und die Freiheit
konzentriert, die eigene Geschichte zu gestalten.
Weitere Details und Produkte werden näher zum Launch bekanntgegeben.
Über Mattel
Mattel ist ein weltweit führendes Spielzeug- und
Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der bekanntesten
Markenportfolios der Welt. Mit unseren Franchise-Marken wie Barbie®, Hot
Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends(TM), UNO®, Masters of
the Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® und Polly Pocket® sowie anderen
beliebten Marken, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen
Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, sprechen wir Verbraucher und Fans an.
Unser Angebot umfasst Spielzeug, Inhalte, Verbraucherprodukte, digitale und
Live-Erlebnisse. Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit den weltweit
führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen verkauft. Seit der Gründung
im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der
Generationen dazu befähigt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr volles
Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie uns unter mattel.com.
Über Playmobil
Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen
vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind
das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie
laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu
erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974
wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40
Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.
PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei
Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke
Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.
Pressekontakt:
PLAYMOBIL International GmbH
Nina Eberth
Head of Communications Business Unit Playmobil
E-Mail: mailto:Nina_Eberth@playmobil.com
Mattel, Inc.
Alice Fox
Franchise PR
E-Mail: mailto:Alice.Fox@mattel.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161307/6097370
OTS: PLAYMOBIL
