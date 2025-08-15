    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMattel AktievorwärtsNachrichten zu Mattel

    Barbie® wird Teil der Playmobil-Welt / Erster Einblick zeigt Barbie auf Rollschuhen - vollständiger Produktlaunch im Sommer 2026 (FOTO)

    ZIRNDORF und EL SEGUNDO, Kalifornien (ots) - Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein
    weltweit führendes Unternehmen für Spielzeug und Familienunterhaltung, und
    Playmobil, die beliebte Spielzeugmarke mit deutschen Wurzeln, geben heute den
    nächsten Schritt ihrer globalen Lizenzpartnerschaft bekannt: Barbie wird Teil
    des Playmobil-Universums.

    Die Ankündigung markiert den nächsten Meilenstein in der Zusammenarbeit der
    beiden Unternehmen, nach der Vorstellung einer Monster High®-Produktlinie im Mai
    dieses Jahres, die im Oktober 2025 erscheint. Mit Barbie wird die Partnerschaft
    erweitert und vereint zwei der bekanntesten Marken der Spielwarenbranche.

    Seit über sechs Jahrzehnten verkörpert Barbie die Magie des Geschichtenerzählens
    durch fantasievolles Puppenspiel. Die weltweit geplante Veröffentlichung der
    Barbie x Playmobil-Kollektion im Sommer 2026 interpretiert das beliebte
    Spielsystem der Barbie-Marke neu - im charakteristischen modularen Stil und mit
    den detailreichen Spielwelten von Playmobil. Die Kulisse orientiert sich an der
    beliebten Serie Barbie Dreamhouse Adventures und dreht sich um den entspannten
    Beach-Lifestyle von Malibu. Die Kollektion ermutigt Kinder dazu, eigene
    Abenteuer zu gestalten - durch Bauen, Kombinieren und das Nachspielen
    alltäglicher Momente.

    "Barbie ist eine kulturelle Ikone, die sich stetig weiterentwickelt und
    inspiriert", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil. "Die Integration der
    Barbie-Marke in die Playmobil-Welt baut auf gemeinsamen Werten auf und stellt
    den nächsten Schritt in unserer Partnerschaft mit Mattel dar. Gemeinsam schaffen
    wir neue Möglichkeiten für erzählerisches und charakterbasiertes Spiel, das
    Kindern erlaubt, ihre Ideen und Fantasie zum Leben zu erwecken."

    "Unsere Partnerschaft mit Playmobil bietet eine spannende Möglichkeit, das
    Potenzial unserer Marken für neue Zielgruppen zu erweitern. Ihr
    unverwechselbares Design macht Playmobil zu einem idealen Partner, um
    bedeutungsvolle Markenerlebnisse zu schaffen, die unsere Kernlinien ergänzen",
    sagt Ruth Henriquez, Head of Licensing, Publishing and LBE, Mattel EMEA.

    Das erste veröffentlichte Bild der Kollektion zeigt eine Barbie auf Rollschuhen,
    die einen Hund ausführt. Es vermittelt einen Eindruck vom Geist der Kollektion,
    die sich auf alltägliche, fröhliche Momente, Leichtigkeit und die Freiheit
    konzentriert, die eigene Geschichte zu gestalten.

    Weitere Details und Produkte werden näher zum Launch bekanntgegeben.

    Über Mattel

    Mattel ist ein weltweit führendes Spielzeug- und
    Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der bekanntesten
    Markenportfolios der Welt. Mit unseren Franchise-Marken wie Barbie®, Hot
    Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends(TM), UNO®, Masters of
    the Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® und Polly Pocket® sowie anderen
    beliebten Marken, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen
    Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, sprechen wir Verbraucher und Fans an.
    Unser Angebot umfasst Spielzeug, Inhalte, Verbraucherprodukte, digitale und
    Live-Erlebnisse. Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit den weltweit
    führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen verkauft. Seit der Gründung
    im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der
    Generationen dazu befähigt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr volles
    Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie uns unter mattel.com.

    Über Playmobil

    Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen
    vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind
    das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie
    laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu
    erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974
    wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40
    Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

    PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei
    Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke
    Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

    Pressekontakt:

    PLAYMOBIL International GmbH
    Nina Eberth
    Head of Communications Business Unit Playmobil
    E-Mail: mailto:Nina_Eberth@playmobil.com

    Mattel, Inc.
    Alice Fox
    Franchise PR
    E-Mail: mailto:Alice.Fox@mattel.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161307/6097370
    OTS: PLAYMOBIL


