Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.08.2025 bis 22.08.2025

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag. 18.08.2025



(Nr. 302) Baugenehmigungen, Juni und 1. Halbjahr 2025



(Nr. 303) Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024





(Nr. 304) Ernteschätzung Äpfel, Pflaumen und Renekloden, Jahr 2025



Dienstag, 19.08.2025



(Nr. 305) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juni 2025



(Nr. 34) Zahl der Woche zur Trockenheit in der Landwirtschaft: Anbaufläche von

Sojabohnen, Jahre 2016-2024



Mittwoch, 20.08.2025



(Nr. 306) Außenhandel (Detailergebnisse), Juni 2025



(Nr. 307) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juli 2025



(Nr. 308) Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025



Donnerstag, 21.08.2025



(Nr. N044) Pkw-Dichte in Bund und Ländern, Jahr 2025



(Nr. 309) Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer

(Realsteuereinnahmen), Jahr 2024



Freitag, 22.08.2025



(Nr. 310) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 2. Quartal 2025



(Nr. 311) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1.

Halbjahr 2025



(Nr. 312) Verkehrsunfälle, Juni und 1. Halbjahr 2025



