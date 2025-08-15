LPA macht Beratungsgeschäft als Magpie Projects unabhängig / Neue Consulting-Plattform im Bereich Capital Markets startet mit Unterstützung von Motive Partners (FOTO)

Frankfurt (ots) - Lucht Probst Associates (LPA) (https://www.l-p-a.com/de/) ,

führender Anbieter von Technologie- und Beratungsleistungen für den

Finanzsektor, sowie das Private-Equity-Haus Motive Partners geben den Start von

Magpie Projects bekannt - einer neuen, eigenständig aufgestellten

Spezialberatung mit Fokus auf strategische Capital-Markets-Themen in

Kontinentaleuropa.



Mit über 75 erfahrenen Beraterinnen und Beratern, Standorten in Frankfurt und

Zürich sowie über zwanzig Jahren Beratungsexpertise im Kapitalmarktumfeld,

entsteht mit Magpie Projects nun eine strategische Weiterentwicklung des

bestehenden Beratungsgeschäfts von LPA. Angefangen von Regulierung, Business-

und Technologietransformation über Datennutzung und KI bis hin zur Integration

öffentlicher und privater Kapitalmärkte ist Magpie Projects einzigartig

positioniert, um Kunden beim Navigieren tiefgreifender Veränderungen zu

unterstützen.





Peter Schurau, CEO von Magpie Projects : "Magpie Projects steht für einen neuen

Beratungsansatz - fokussiert, unabhängig und mit einem klaren Verständnis für

die Herausforderungen moderner Kapitalmärkte. Wir sehen enormes Potenzial für

nachhaltiges Wachstum, sowohl in Kontinentaleuropa als auch darüber hinaus. Ich

freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam mit einem exzellenten Team und starken

Partnern zu gehen."



Durch die kontinuierlich steigenden Anforderungen an Regulierung,

Digitalisierung und ESG-konforme Geschäftsmodelle steigt die Nachfrage nach

spezialisierten Beratungsservices. Mit der Neupositionierung von Magpie Projects

entsteht die Grundlage, diesen komplexen Herausforderungen künftig mit einer

eigenständigen, strategischen Ausrichtung noch gezielter begegnen zu können.



Scott Kauffman, Founding Partner und Head of Investments bei Motive Partners:

"Magpie Projects ist ein Paradebeispiel für unsere Überzeugung, dass

spezialisierte, branchenorientierte Beratungsunternehmen am besten geeignet

sind, Kunden bei der Navigation durch die heutige Kapitalmarktlandschaft zu

unterstützen. Wir sind stolz darauf, ein starkes, wachstumsorientiertes

Unternehmen zu begleiten, das in einem der aktivsten Segmente der

Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Die Dynamik des Unternehmens bestätigt

unsere Überzeugung, dass Berater mit fokussiertem Fachwissen einen

überdurchschnittlichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Investoren schaffen.

Wir freuen uns darauf, das Team in dieser nächsten Phase zu unterstützen."



Über Magpie Projects:



Magpie Projects ist eine spezialisierte Technologie- und

Strategieberatungsplattform mit über 75 Mitarbeitenden und mehr als 20 Jahren

Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte. Das Unternehmen ist an Standorten in

Frankfurt und Zürich tätig und begleitet Kunden bei strategischen Veränderungen

in einem dynamischen Marktumfeld, das zunehmend durch technologische

Transformation, wachsende regulatorische Anforderungen und die Verschmelzung

öffentlicher und privater Kapitalströme geprägt ist. Mit einem klaren Fokus auf

Zukunftsthemen unterstützt Magpie Projects insbesondere Akteure aus den

traditionellen Kapitalmärkten beim Übergang zu integrierten

Finanzmarktplattformen. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://magpieprojects.com



Über Motive Partners:



Motive Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich

auf Finanztechnologie- und technologiegestützte Unternehmensdienstleister

konzentriert, von Start-ups bis hin zu Wachstums- und Buyout-Unternehmen, vor

allem in Nordamerika und Europa. Die Gesellschaft investiert in fünf

Kernbereiche: Bankwesen und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analytik,

Versicherungen sowie Vermögens- und Asset-Management. Die Portfoliounternehmen

von Motive Partners profitieren vom vollständig integrierten, bewährten

IOI-Modell (Investor, Operator, Innovator) der Gesellschaft, das weltweit

führende Fintech-Unternehmen und -Kompetenzen mit fundierten

Branchenkenntnissen, Einblicken und Erfahrungen zusammenbringt. Mit

Niederlassungen in New York City, London und Berlin bietet Motive Partners

differenziertes Fachwissen, Verbindungen und Kompetenzen, um langfristigen Wert

in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen. Weitere Informationen zu Motive

Partners finden Sie unter: http://motivepartners.com



