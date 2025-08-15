LPA macht Beratungsgeschäft als Magpie Projects unabhängig / Neue Consulting-Plattform im Bereich Capital Markets startet mit Unterstützung von Motive Partners (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Frankfurt (ots) - Lucht Probst Associates (LPA) (https://www.l-p-a.com/de/) ,
    führender Anbieter von Technologie- und Beratungsleistungen für den
    Finanzsektor, sowie das Private-Equity-Haus Motive Partners geben den Start von
    Magpie Projects bekannt - einer neuen, eigenständig aufgestellten
    Spezialberatung mit Fokus auf strategische Capital-Markets-Themen in
    Kontinentaleuropa.

    Mit über 75 erfahrenen Beraterinnen und Beratern, Standorten in Frankfurt und
    Zürich sowie über zwanzig Jahren Beratungsexpertise im Kapitalmarktumfeld,
    entsteht mit Magpie Projects nun eine strategische Weiterentwicklung des
    bestehenden Beratungsgeschäfts von LPA. Angefangen von Regulierung, Business-
    und Technologietransformation über Datennutzung und KI bis hin zur Integration
    öffentlicher und privater Kapitalmärkte ist Magpie Projects einzigartig
    positioniert, um Kunden beim Navigieren tiefgreifender Veränderungen zu
    unterstützen.

    Peter Schurau, CEO von Magpie Projects : "Magpie Projects steht für einen neuen
    Beratungsansatz - fokussiert, unabhängig und mit einem klaren Verständnis für
    die Herausforderungen moderner Kapitalmärkte. Wir sehen enormes Potenzial für
    nachhaltiges Wachstum, sowohl in Kontinentaleuropa als auch darüber hinaus. Ich
    freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam mit einem exzellenten Team und starken
    Partnern zu gehen."

    Durch die kontinuierlich steigenden Anforderungen an Regulierung,
    Digitalisierung und ESG-konforme Geschäftsmodelle steigt die Nachfrage nach
    spezialisierten Beratungsservices. Mit der Neupositionierung von Magpie Projects
    entsteht die Grundlage, diesen komplexen Herausforderungen künftig mit einer
    eigenständigen, strategischen Ausrichtung noch gezielter begegnen zu können.

    Scott Kauffman, Founding Partner und Head of Investments bei Motive Partners:
    "Magpie Projects ist ein Paradebeispiel für unsere Überzeugung, dass
    spezialisierte, branchenorientierte Beratungsunternehmen am besten geeignet
    sind, Kunden bei der Navigation durch die heutige Kapitalmarktlandschaft zu
    unterstützen. Wir sind stolz darauf, ein starkes, wachstumsorientiertes
    Unternehmen zu begleiten, das in einem der aktivsten Segmente der
    Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Die Dynamik des Unternehmens bestätigt
    unsere Überzeugung, dass Berater mit fokussiertem Fachwissen einen
    überdurchschnittlichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Investoren schaffen.
    Wir freuen uns darauf, das Team in dieser nächsten Phase zu unterstützen."

    Über Magpie Projects:

    Magpie Projects ist eine spezialisierte Technologie- und
    Strategieberatungsplattform mit über 75 Mitarbeitenden und mehr als 20 Jahren
    Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte. Das Unternehmen ist an Standorten in
    Frankfurt und Zürich tätig und begleitet Kunden bei strategischen Veränderungen
    in einem dynamischen Marktumfeld, das zunehmend durch technologische
    Transformation, wachsende regulatorische Anforderungen und die Verschmelzung
    öffentlicher und privater Kapitalströme geprägt ist. Mit einem klaren Fokus auf
    Zukunftsthemen unterstützt Magpie Projects insbesondere Akteure aus den
    traditionellen Kapitalmärkten beim Übergang zu integrierten
    Finanzmarktplattformen. Weitere Informationen finden Sie unter:
    http://magpieprojects.com

    Über Motive Partners:

    Motive Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich
    auf Finanztechnologie- und technologiegestützte Unternehmensdienstleister
    konzentriert, von Start-ups bis hin zu Wachstums- und Buyout-Unternehmen, vor
    allem in Nordamerika und Europa. Die Gesellschaft investiert in fünf
    Kernbereiche: Bankwesen und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analytik,
    Versicherungen sowie Vermögens- und Asset-Management. Die Portfoliounternehmen
    von Motive Partners profitieren vom vollständig integrierten, bewährten
    IOI-Modell (Investor, Operator, Innovator) der Gesellschaft, das weltweit
    führende Fintech-Unternehmen und -Kompetenzen mit fundierten
    Branchenkenntnissen, Einblicken und Erfahrungen zusammenbringt. Mit
    Niederlassungen in New York City, London und Berlin bietet Motive Partners
    differenziertes Fachwissen, Verbindungen und Kompetenzen, um langfristigen Wert
    in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen. Weitere Informationen zu Motive
    Partners finden Sie unter: http://motivepartners.com

