LPA macht Beratungsgeschäft als Magpie Projects unabhängig / Neue Consulting-Plattform im Bereich Capital Markets startet mit Unterstützung von Motive Partners (FOTO)
Frankfurt (ots) - Lucht Probst Associates (LPA) (https://www.l-p-a.com/de/) ,
führender Anbieter von Technologie- und Beratungsleistungen für den
Finanzsektor, sowie das Private-Equity-Haus Motive Partners geben den Start von
Magpie Projects bekannt - einer neuen, eigenständig aufgestellten
Spezialberatung mit Fokus auf strategische Capital-Markets-Themen in
Kontinentaleuropa.
Mit über 75 erfahrenen Beraterinnen und Beratern, Standorten in Frankfurt und
Zürich sowie über zwanzig Jahren Beratungsexpertise im Kapitalmarktumfeld,
entsteht mit Magpie Projects nun eine strategische Weiterentwicklung des
bestehenden Beratungsgeschäfts von LPA. Angefangen von Regulierung, Business-
und Technologietransformation über Datennutzung und KI bis hin zur Integration
öffentlicher und privater Kapitalmärkte ist Magpie Projects einzigartig
positioniert, um Kunden beim Navigieren tiefgreifender Veränderungen zu
unterstützen.
Peter Schurau, CEO von Magpie Projects : "Magpie Projects steht für einen neuen
Beratungsansatz - fokussiert, unabhängig und mit einem klaren Verständnis für
die Herausforderungen moderner Kapitalmärkte. Wir sehen enormes Potenzial für
nachhaltiges Wachstum, sowohl in Kontinentaleuropa als auch darüber hinaus. Ich
freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam mit einem exzellenten Team und starken
Partnern zu gehen."
Durch die kontinuierlich steigenden Anforderungen an Regulierung,
Digitalisierung und ESG-konforme Geschäftsmodelle steigt die Nachfrage nach
spezialisierten Beratungsservices. Mit der Neupositionierung von Magpie Projects
entsteht die Grundlage, diesen komplexen Herausforderungen künftig mit einer
eigenständigen, strategischen Ausrichtung noch gezielter begegnen zu können.
Scott Kauffman, Founding Partner und Head of Investments bei Motive Partners:
"Magpie Projects ist ein Paradebeispiel für unsere Überzeugung, dass
spezialisierte, branchenorientierte Beratungsunternehmen am besten geeignet
sind, Kunden bei der Navigation durch die heutige Kapitalmarktlandschaft zu
unterstützen. Wir sind stolz darauf, ein starkes, wachstumsorientiertes
Unternehmen zu begleiten, das in einem der aktivsten Segmente der
Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Die Dynamik des Unternehmens bestätigt
unsere Überzeugung, dass Berater mit fokussiertem Fachwissen einen
überdurchschnittlichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Investoren schaffen.
Wir freuen uns darauf, das Team in dieser nächsten Phase zu unterstützen."
Über Magpie Projects:
Magpie Projects ist eine spezialisierte Technologie- und
Strategieberatungsplattform mit über 75 Mitarbeitenden und mehr als 20 Jahren
Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte. Das Unternehmen ist an Standorten in
Frankfurt und Zürich tätig und begleitet Kunden bei strategischen Veränderungen
in einem dynamischen Marktumfeld, das zunehmend durch technologische
Transformation, wachsende regulatorische Anforderungen und die Verschmelzung
öffentlicher und privater Kapitalströme geprägt ist. Mit einem klaren Fokus auf
Zukunftsthemen unterstützt Magpie Projects insbesondere Akteure aus den
traditionellen Kapitalmärkten beim Übergang zu integrierten
Finanzmarktplattformen. Weitere Informationen finden Sie unter:
http://magpieprojects.com
Über Motive Partners:
Motive Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich
auf Finanztechnologie- und technologiegestützte Unternehmensdienstleister
konzentriert, von Start-ups bis hin zu Wachstums- und Buyout-Unternehmen, vor
allem in Nordamerika und Europa. Die Gesellschaft investiert in fünf
Kernbereiche: Bankwesen und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analytik,
Versicherungen sowie Vermögens- und Asset-Management. Die Portfoliounternehmen
von Motive Partners profitieren vom vollständig integrierten, bewährten
IOI-Modell (Investor, Operator, Innovator) der Gesellschaft, das weltweit
führende Fintech-Unternehmen und -Kompetenzen mit fundierten
Branchenkenntnissen, Einblicken und Erfahrungen zusammenbringt. Mit
Niederlassungen in New York City, London und Berlin bietet Motive Partners
differenziertes Fachwissen, Verbindungen und Kompetenzen, um langfristigen Wert
in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen. Weitere Informationen zu Motive
Partners finden Sie unter: http://motivepartners.com
Pressekontakt:
Rebecca Quack
mailto:rebecca.quack@cognitomedia.com
+49 (0) 211 175 2085 23
cognitomedia.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180557/6097396
OTS: Magpie Projects
