Ackman setzt auf Amazon: Pershing Square stockt Tech-Portfolio massiv auf

Pershings Square, der Hedgefonds von Star-Investor Bill Ackman, hat im zweiten Quartal 5,8 Millionen Amazon-Aktien im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar gekauft. Bereits im Mai hatte Ackman während einer Analystenrunde angekündigt, dass der Fonds nach dem deutlichen Kursrückgang der Aktie in diesem Jahr zugegriffen habe.

Sorgen über den KI-Boom und US-Zölle hatten beim Online-Riesen im April die Kurse purzeln lassen. Inzwischen konnte die Aktie jedoch sämtliche Verluste wieder ausgleichen und liegt seit Jahresbeginn 2025 um 5,3 Prozent im Plus.