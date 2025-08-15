13F-Filings
Ackman setzt auf Amazon: Pershing Square stockt Tech-Portfolio massiv auf
Überraschung bei den 13F-Meldungen: Bill Ackman hat mit seinem Hedgefonds Pershing Square im zweiten Quartal 2025 kräftig bei Amazon zugeschlagen. Die Aktie ist nun eine Top-5-Position in Ackmans Portfolio.
- Ackman kauft 5,8 Mio. Amazon-Aktien für 1,3 Mrd.
- Alphabet-Position um 20,8% auf 5,4 Mio. erhöht.
- Uber bleibt Ackmans größtes Einzelinvestment mit 21%.
Pershings Square, der Hedgefonds von Star-Investor Bill Ackman, hat im zweiten Quartal 5,8 Millionen Amazon-Aktien im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar gekauft. Bereits im Mai hatte Ackman während einer Analystenrunde angekündigt, dass der Fonds nach dem deutlichen Kursrückgang der Aktie in diesem Jahr zugegriffen habe.
Sorgen über den KI-Boom und US-Zölle hatten beim Online-Riesen im April die Kurse purzeln lassen. Inzwischen konnte die Aktie jedoch sämtliche Verluste wieder ausgleichen und liegt seit Jahresbeginn 2025 um 5,3 Prozent im Plus.
Parallel erhöhte Pershing Square seine Alphabet-Position um 20,8 Prozent auf 5,4 Millionen Class-A-Aktien. Auch andere Tech-Titel profitierten: Hertz Global Holdings, Hilton Worldwide und Brookfield Corporation wurden leicht aufgestockt. Die Aktie von Uber Technologies bleibt weiterhin Ackmans größtes Einzelinvestment, gefolgt von Brookfield und Restaurant Brands International.
Im Portfolio des Hedgefonds nehmen die Amazon- und Alphabet-Bestände zusammen rund 16 Prozent ein, während Uber mit 21 Prozent weiter Ackmans Top-Aktie bleibt. Gleichzeitig reduzierte Pershing Square einige Engagements im abgelaufenen Quartal: Die Beteiligung am kanadischen Bahnbetreiber Canadian Pacific Kansas City wurde komplett veräußert.
Ackman ist für seine aktivistischen Erfolge bei Unternehmen wie Canadian Pacific, Fortune Brands oder Allergan bekannt und zählt laut Forbes zu den reichsten Hedgefonds-Managern der Welt, mit einem geschätzten Vermögen von 9,5 Milliarden US-Dollar.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion