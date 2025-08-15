Bridgewater Associates: Warum Ray Dalio jetzt von China Abstand nimmt!

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten aktuellen Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht SEC – dem sogenannten 13F – hat der Fonds seine Beteiligungen an mehreren chinesischen Unternehmen vollständig verkauft, darunter Schwergewichte wie Baidu , Alibaba , JD.com , PDD Holdings, Nio, Trip.com und Yum China. Weitere veräußerte Positionen waren Qifu Technology und Ke Holdings.

Der Hedgefonds-Riese Bridgewater Associates hat sich im zweiten Quartal von an US-Börsen notierten chinesischen Aktien getrennt.

Bridgewater reduzierte zudem seine Beteiligung an Apple, erhöhte jedoch seine Positionen an Microsoft und Nvidia.

Der langjährige China-Befürworter Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, hatte seine Investitionen in China in der Vergangenheit stets verteidigt. Im April vergangenen Jahres verwies Dalio auf Pekings Konflikt mit den USA und gedrückte Bewertungen als zentrale Herausforderungen für Chinas Wirtschaft, betonte jedoch, diese Probleme seien "lösbar, wenn die chinesische Führung ihre Arbeit gut mache."

Im April dieses Jahres rief der Milliardär zu einer Neuausrichtung der US-chinesischen Beziehungen auf. Er argumentierte, dass Handelsungleichgewichte die US-Industrie ausgehöhlt hätten, und forderte beide Seiten auf, eine Vereinbarung zu erzielen, um "diese Ungleichgewichte massiv zu reduzieren."

Anfang August verkaufte Dalio seinen restlichen Anteil an Bridgewater und schied aus dem Verwaltungsrat aus, bleibt dem Investmentteam des Hedgefonds jedoch weiterhin als Mentor erhalten.

Die Verkäufe fallen in eine Phase des verlängerten Zollabkommens zwischen Washington und Peking, dass am Montag um weitere 90 Tage verlängert wurde. Der Druck der US-Zollpoltik zeigt Wirkung: Die chinesische Wirtschaft schwächelt. Am Freitag veröffentlichte China seine Wirtschaftsdaten.

Das Wachstum der chinesischen Fabrikproduktion ist im Juli auf ein Achtmonatstief gefallen, auch die Einzelhandelsumsätze gingen stark zurück.

Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Konsum, stiegen im Juli um 3,7 Prozent – das langsamste Wachstum seit Dezember 2024 – und schwächten sich gegenüber einem Anstieg von 4,8 Prozent im Vormonat ab. Sie verfehlten den prognostizierten Zuwachs von 4,6 Prozent.

Chinas BIP-Wachstum wird sich im Jahr 2025 voraussichtlich von 5,0 Prozent im letzten Jahr auf 4,6 Prozent abschwächen und damit unter dem offiziellen Ziel liegen. Im Jahr 2026 wird es sogar noch weiter auf 4,2 Prozent zurückgehen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion