    EOS Gruppe schließt Geschäftsjahr 2024/25 mit starkem Ergebnis ab (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - EOS Konzern erzielt im Geschäftsjahr 2024/25 ein Ergebnis (EBITDA) von 460,8
    Millionen Euro
    - Deutliche Steigerung der Investitionen in Forderungsportfolios
    - ESG-Ratings von Morningstar Sustainalytics und EcoVadis bestätigen Engagement
    im Bereich Corporate Responsibility

    Die EOS Gruppe, ein Unternehmen der Otto Group, verzeichnete mit 460,8 Millionen
    Euro im Geschäftsjahr 2024/25 ein ausgezeichnetes operatives Ergebnis (EBITDA).
    Damit erreichte der EOS Konzern einen neuen Höchstwert in einem weiterhin
    anspruchsvollen Marktumfeld. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 5,6 Prozent und
    stieg auf rund 1,1 Milliarden Euro.

    Die Region Zentraleuropa, die den deutschen Markt sowie sechs weitere
    Wachstumsmärkte umfasst, steuerte mit einem Beitrag von 384,9 Millionen Euro
    einen wesentlichen Anteil zum Konzernumsatz bei.

    Solides und gesundes Wachstum in herausforderndem Umfeld

    EOS festigt damit seine Position als führender Investor in Non-Performing Loans
    (NPL) in Europa und als Experte in der Bearbeitung offener Forderungen. Diesen
    Erfolg sehen Marwin Ramcke, CEO, und Dr. Eva Griewel, CFO der EOS Gruppe, durch
    das große Engagement aller Mitarbeitenden sowie die internationale
    Innovationskultur begründet. "Unser unternehmerischer Geist ist unser stärkster
    Antrieb. Deshalb möchte ich allen Mitarbeitenden herzlich danken", betont
    Ramcke.

    "Ich freue mich, dass EOS trotz eines ökonomisch schwierigen Umfelds wieder ein
    sehr gutes Geschäftsjahr abschließt. Das letzte Jahr zeigt einmal mehr, dass die
    EOS Gruppe sich durch signifikante Portfolio-Käufe am Markt behaupten konnte",
    ergänzt Dr. Griewel.

    Starke Investitionen als Wachstumstreiber für Wirtschaft und Unternehmen

    Das operative Ergebnis (EBITDA) von 460,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr
    2024/25 (Vorjahr: 412,9 Millionen Euro) spiegelt die sehr gute Entwicklung des
    EOS Konzerns wider. Maßgeblich zum Wachstum beigetragen hat eine deutliche
    Steigerung der Investitionen in Forderungsportfolios. So stieg das
    Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr von 583,5 Millionen Euro auf 826,6
    Millionen Euro. "Der Kauf von Forderungspaketen wird für uns auch in Zukunft im
    Fokus stehen", erklärt Ramcke. Zudem hat die exzellente operative Bearbeitung
    aller erworbener Portfolios zum positiven Ergebnis beigetragen. Insgesamt hat
    die Gruppe im letzten Geschäftsjahr über 5 Millionen Schuldenfälle erfolgreich
    abgeschlossen und dadurch mehr als 2,2 Milliarden Euro in den
    Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.

    Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie verankert

    Der EOS Konzern zeigt nicht nur finanzielle Stärke, sondern legt auch weiterhin
    einen deutlichen Fokus auf den Bereich Corporate Responsibility.
    "Verantwortungsbewusstsein prägt all unsere Aktivitäten. Zum Beispiel pflegen
    wir im Einklang mit unserer Ethical Debtor Management Policy einen fairen und
    wertschätzenden Umgang mit säumigen Zahler*innen. Dazu gehört aber noch Vieles
    mehr, wie unsere ESG-Ratings zeigen", erläutert Marwin Ramcke. Anfang 2025 wurde
    der EOS Konzern für seine Leistungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance
    von der renommierten Ratingagentur Morningstar Sustainalytics als "Top Rated
    Industry" und "Top Rated Regional" ausgezeichnet. Zudem erhielt EOS erstmals die
    Bronzemedaille von EcoVadis: "Ein Beleg dafür, dass wir Nachhaltigkeit ernst
    nehmen, und zugleich ein Ansporn, noch besser zu werden", so Ramcke.

    Den Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht finden Sie auf der Website der EOS
    Gruppe: eos-solutions.com/annual-report (https://direc.to/nx5Y)

    Pressekontakt:

    Daniel Schenk, Head of Corporate Communications & Markeing Germany
    Marc Heuer, Corporate Communications & Marketing Germany
    Tel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: mailto:presse@eos-solutions.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42902/6097419
    OTS: EOS Holding GmbH




