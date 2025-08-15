EOS Gruppe schließt Geschäftsjahr 2024/25 mit starkem Ergebnis ab (FOTO)

Hamburg (ots) -



- EOS Konzern erzielt im Geschäftsjahr 2024/25 ein Ergebnis (EBITDA) von 460,8

Millionen Euro

- Deutliche Steigerung der Investitionen in Forderungsportfolios

- ESG-Ratings von Morningstar Sustainalytics und EcoVadis bestätigen Engagement

im Bereich Corporate Responsibility



Die EOS Gruppe, ein Unternehmen der Otto Group, verzeichnete mit 460,8 Millionen

Euro im Geschäftsjahr 2024/25 ein ausgezeichnetes operatives Ergebnis (EBITDA).

Damit erreichte der EOS Konzern einen neuen Höchstwert in einem weiterhin

anspruchsvollen Marktumfeld. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 5,6 Prozent und

stieg auf rund 1,1 Milliarden Euro.





Die Region Zentraleuropa, die den deutschen Markt sowie sechs weitere

Wachstumsmärkte umfasst, steuerte mit einem Beitrag von 384,9 Millionen Euro

einen wesentlichen Anteil zum Konzernumsatz bei.



Solides und gesundes Wachstum in herausforderndem Umfeld



EOS festigt damit seine Position als führender Investor in Non-Performing Loans

(NPL) in Europa und als Experte in der Bearbeitung offener Forderungen. Diesen

Erfolg sehen Marwin Ramcke, CEO, und Dr. Eva Griewel, CFO der EOS Gruppe, durch

das große Engagement aller Mitarbeitenden sowie die internationale

Innovationskultur begründet. "Unser unternehmerischer Geist ist unser stärkster

Antrieb. Deshalb möchte ich allen Mitarbeitenden herzlich danken", betont

Ramcke.



"Ich freue mich, dass EOS trotz eines ökonomisch schwierigen Umfelds wieder ein

sehr gutes Geschäftsjahr abschließt. Das letzte Jahr zeigt einmal mehr, dass die

EOS Gruppe sich durch signifikante Portfolio-Käufe am Markt behaupten konnte",

ergänzt Dr. Griewel.



Starke Investitionen als Wachstumstreiber für Wirtschaft und Unternehmen



Das operative Ergebnis (EBITDA) von 460,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr

2024/25 (Vorjahr: 412,9 Millionen Euro) spiegelt die sehr gute Entwicklung des

EOS Konzerns wider. Maßgeblich zum Wachstum beigetragen hat eine deutliche

Steigerung der Investitionen in Forderungsportfolios. So stieg das

Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr von 583,5 Millionen Euro auf 826,6

Millionen Euro. "Der Kauf von Forderungspaketen wird für uns auch in Zukunft im

Fokus stehen", erklärt Ramcke. Zudem hat die exzellente operative Bearbeitung

aller erworbener Portfolios zum positiven Ergebnis beigetragen. Insgesamt hat

die Gruppe im letzten Geschäftsjahr über 5 Millionen Schuldenfälle erfolgreich

abgeschlossen und dadurch mehr als 2,2 Milliarden Euro in den

Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.



Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie verankert



Der EOS Konzern zeigt nicht nur finanzielle Stärke, sondern legt auch weiterhin

einen deutlichen Fokus auf den Bereich Corporate Responsibility.

"Verantwortungsbewusstsein prägt all unsere Aktivitäten. Zum Beispiel pflegen

wir im Einklang mit unserer Ethical Debtor Management Policy einen fairen und

wertschätzenden Umgang mit säumigen Zahler*innen. Dazu gehört aber noch Vieles

mehr, wie unsere ESG-Ratings zeigen", erläutert Marwin Ramcke. Anfang 2025 wurde

der EOS Konzern für seine Leistungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance

von der renommierten Ratingagentur Morningstar Sustainalytics als "Top Rated

Industry" und "Top Rated Regional" ausgezeichnet. Zudem erhielt EOS erstmals die

Bronzemedaille von EcoVadis: "Ein Beleg dafür, dass wir Nachhaltigkeit ernst

nehmen, und zugleich ein Ansporn, noch besser zu werden", so Ramcke.



Den Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht finden Sie auf der Website der EOS

Gruppe: eos-solutions.com/annual-report (https://direc.to/nx5Y)



Pressekontakt:



Daniel Schenk, Head of Corporate Communications & Markeing Germany

Marc Heuer, Corporate Communications & Marketing Germany

Tel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: mailto:presse@eos-solutions.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42902/6097419

OTS: EOS Holding GmbH







