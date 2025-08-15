    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    BERENBERG stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei zwar leicht hinter den Schätzungen der Privatbank zurückgeblieben, schrieb Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele aber erschienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte./rob/la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 19,00EUR auf Tradegate (15. August 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



