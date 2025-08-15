    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNeon Equity AktievorwärtsNachrichten zu Neon Equity
    Neon Equity & DN Nachhaltigkeit: Starkes EBIT-Wachstum im 1. Halbjahr 2025

    Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG zeigt 2025 mit wachsendem EBIT und strategischen Investitionen in Zukunftsbranchen ihre Stärke und Innovationskraft.

    Foto: adobe.stock.com
    • DN Deutsche Nachhaltigkeit AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg des EBIT von 3,6 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR.
    • Der Jahresüberschuss sank im Vergleich zum Vorjahr von 5,5 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR.
    • Das Unternehmen hat sein Beteiligungsportfolio mit der Save the Water Holding AG erweitert, die ein wasserloses Handreinigungsmittel entwickelt.
    • Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Deutsche Nachhaltigkeit den weiteren Ausbau ihres Impact-Beteiligungsportfolios.
    • Der CEO, Ole Nixdorff, betont die starke operative Leistung und die Aufnahme eines weiteren gesellschaftlich und ökologisch positiven Unternehmens ins Portfolio.
    • Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in wachstumsstarke Impact-Unternehmen in Zukunftsbranchen und ist führend bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen.

    Der Kurs von Neon Equity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,49 % im Plus.


    Neon Equity

    +2,00 %
    0,00 %
    -48,22 %
    ISIN:DE000A3DW408WKN:A3DW40





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
