Neon Equity & DN Nachhaltigkeit: Starkes EBIT-Wachstum im 1. Halbjahr 2025
Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG zeigt 2025 mit wachsendem EBIT und strategischen Investitionen in Zukunftsbranchen ihre Stärke und Innovationskraft.
- DN Deutsche Nachhaltigkeit AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg des EBIT von 3,6 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR.
- Der Jahresüberschuss sank im Vergleich zum Vorjahr von 5,5 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR.
- Das Unternehmen hat sein Beteiligungsportfolio mit der Save the Water Holding AG erweitert, die ein wasserloses Handreinigungsmittel entwickelt.
- Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Deutsche Nachhaltigkeit den weiteren Ausbau ihres Impact-Beteiligungsportfolios.
- Der CEO, Ole Nixdorff, betont die starke operative Leistung und die Aufnahme eines weiteren gesellschaftlich und ökologisch positiven Unternehmens ins Portfolio.
- Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in wachstumsstarke Impact-Unternehmen in Zukunftsbranchen und ist führend bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen.
