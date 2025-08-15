XRP bricht ein – Kryptomarkt verliert 1 Milliarde US-Dollar!

Der Kryptomarkt hat innerhalb von 24 Stunden über 1 Milliarde US-Dollar an Marktwert verloren. Besonders hart traf es XRP , das nach einer massiven Verkaufswelle kurzfristig um 7 Prozent abrutschte und auf den tiefsten Stand seit über einer Woche fiel.

Laut Marktdaten wechselten zum Höhepunkt des Abverkaufs innerhalb nur einer Stunde 436,98 Millionen XRP den Besitzer – ein Rekordwert für das laufende Quartal. Damit testete der Kurs die kritische institutionelle Unterstützung bei 3,05 US-Dollar. Aktuell notiert XRP wieder etwas besser bei 3,11 US-Dollar, ein verbleibender Rückgang von 3,74 Prozent auf 24-Stunden-Basis und 6,12 Prozent im Wochenvergleich (Stand: 13:00 Uhr MESZ).

US-Finanzminister Bessent löst Schockwelle aus

Auslöser der Panik am Kryptomarkt waren Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Dieser kündigte zunächst an, dass die USA keine weiteren Bitcoin-Käufe für die im März von Präsident Donald Trump initiierte Strategische Bitcoin-Reserve (SBR) tätigen werden. Stattdessen solle man sich auf beschlagnahmte Bestände im Wert von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar stützen.

Wenige Stunden später relativierte Bessent jedoch seine Aussage. In einem X-Post schrieb er, das Finanzministerium sei weiterhin "verpflichtet, budgetneutrale Wege zu prüfen, um mehr Bitcoin zu erwerben und die Reserve auszubauen". Die Kehrtwende konnte den Markt jedoch nur teilweise beruhigen.

Makro-Schock verstärkt Risikoaversion

Neben den politischen Schlagzeilen belasteten auch neue Konjunkturdaten die Stimmung: Der Producer Price Index (PPI) für Juli stieg um 0,9 Prozent im Monatsvergleich und um 3,3 Prozent im Jahresvergleich – beide Werte lagen deutlich über den Prognosen.

Die überraschend hohe Inflation verringerte die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der US-Notenbank. Laut Daten der Prognoseplattform Myriad sanken die Chancen für eine Zinsänderung im kommenden Monat um 7 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



