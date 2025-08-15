    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsXRP / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu XRP / USD

    Liquidations-Welle

    XRP bricht ein – Kryptomarkt verliert 1 Milliarde US-Dollar!

    XRP ist durch milliardenschwere Liquidationen gefallen, die besonders durch US-Finanzminister Scott Bessents widersprüchliche Aussagen und Inflationssorgen verursacht wurden.

    Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres Victorero

    Der Kryptomarkt hat innerhalb von 24 Stunden über 1 Milliarde US-Dollar an Marktwert verloren. Besonders hart traf es XRP, das nach einer massiven Verkaufswelle kurzfristig um 7 Prozent abrutschte und auf den tiefsten Stand seit über einer Woche fiel.

    Intraday-Schock: 437 Millionen US-Dollar XRP in einer Stunde verkauft

    Laut Marktdaten wechselten zum Höhepunkt des Abverkaufs innerhalb nur einer Stunde 436,98 Millionen XRP den Besitzer – ein Rekordwert für das laufende Quartal. Damit testete der Kurs die kritische institutionelle Unterstützung bei 3,05 US-Dollar. Aktuell notiert XRP wieder etwas besser bei 3,11 US-Dollar, ein verbleibender Rückgang von 3,74 Prozent auf 24-Stunden-Basis und 6,12 Prozent im Wochenvergleich (Stand: 13:00 Uhr MESZ).

    US-Finanzminister Bessent löst Schockwelle aus

    Auslöser der Panik am Kryptomarkt waren Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Dieser kündigte zunächst an, dass die USA keine weiteren Bitcoin-Käufe für die im März von Präsident Donald Trump initiierte Strategische Bitcoin-Reserve (SBR) tätigen werden. Stattdessen solle man sich auf beschlagnahmte Bestände im Wert von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar stützen.

    Wenige Stunden später relativierte Bessent jedoch seine Aussage. In einem X-Post schrieb er, das Finanzministerium sei weiterhin "verpflichtet, budgetneutrale Wege zu prüfen, um mehr Bitcoin zu erwerben und die Reserve auszubauen". Die Kehrtwende konnte den Markt jedoch nur teilweise beruhigen.

     

    Makro-Schock verstärkt Risikoaversion

    Neben den politischen Schlagzeilen belasteten auch neue Konjunkturdaten die Stimmung: Der Producer Price Index (PPI) für Juli stieg um 0,9 Prozent im Monatsvergleich und um 3,3 Prozent im Jahresvergleich – beide Werte lagen deutlich über den Prognosen.

    Die überraschend hohe Inflation verringerte die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der US-Notenbank. Laut Daten der Prognoseplattform Myriad sanken die Chancen für eine Zinsänderung im kommenden Monat um 7 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
