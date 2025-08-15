VW will mehr Förderung für private E-Auto-Käufer
- Volkswagen fordert mehr politische Unterstützung für E-Mobilität.
- Skepsis privater Käufer muss durch Fördermaßnahmen sinken.
- Deutsche Hersteller haben Trend zur E-Mobilität verschlafen.
EMDEN (dpa-AFX) - Für die Umstellung auf Elektromobilität fordert Volkswagen mehr Unterstützung von der Politik. "Wir brauchen ein klares Signal und gezielte staatliche Fördermaßnahmen, um die Skepsis privater Käuferinnen und Käufer abzubauen und die Nachfrage in dieser Gruppe anzukurbeln", sagte Vertriebsvorstand Martin Sander. Derzeit entfalle der Großteil der Neuzulassungen von E-Autos auf gewerbliche Kunden, die andere Steuervergünstigungen erhalten, sagte Sander im niedersächsischen Emden.
In dem VW -Werk in Ostfriesland feierte das Unternehmen die Auslieferung von 1,5 Millionen vollelektrischer Wagen aus der Modellreihe ID. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sieht den Autobauer mit dem Werk in Emden, in dem ausschließlich E-Autos gebaut werden, auf einem guten Weg. "Der ID.7 ist ein starkes Stück Niedersachsen und ein Beweis für die Transformationsfähigkeit des Landes", sagte der SPD-Politiker. Der ID.7 Tourer war laut VW im ersten Halbjahr 2025 das am häufigsten zugelassene Elektrofahrzeug in Deutschland.
Mit Blick auf die insgesamt kriselnde deutsche Autobranche nennen Experten die langsame Entwicklung von E-Autos aber als einen wichtigen Faktor. "Die deutschen Hersteller haben den Trend zur Elektromobilität verschlafen", sagte Frank Schwope, Autoexperte und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstands Berlin, der Deutschen Presse-Agentur. Insbesondere auf dem chinesischen Markt träfen sie kaum den Geschmack junger Leute oder moderner Autokäufer./bch/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 99,64 auf Tradegate (15. August 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +6,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,58 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -7,78 %/+46,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es würden schon lange mehr e Autos in D fahren,wenn auch die Strompreise so extrem niedrig wären wie in China, gleiches gilt für e Autos, die in D deutlich zu teuer sind . Beiläufig erwähnt,weil China immer als Vorbild für e Autos genommen wird!Ausschlaggebend für den Durchbruch der e Autos ist der Strompreis und Zahl der Ladesäulen. Anstatt unter vielem anderen unnötigen Ausgaben,sich die Diäten zu erhöhen, gleich um 600 Euro monatlich,weil vorher nur armselige 11.000 Euro monatlich gab,hätten unsere möchtegern ehrenwerten feinen Wesen im Bundestag lieber die Stromsteuer für privaten Verbraucher kräftig gesenkt und Netztentgelte abgeschafft ,damit mehr Geld für Verbraucher bleibt und diese sich auch mal ein e Auto kaufen und vor allem leisten können,dann wären deutlich mehr Autos von VW und anderen im Konzern verkauft worden