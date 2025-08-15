Hisense stellt mit dem TriChroma Laser TV L9Q einen neuen Standard im Heimkino vor
Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke im
Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat offiziell den Hisense
TriChroma Laser TV L9Q auf den Markt gebracht, der Home-Entertainment mit
überragender Helligkeit, fesselndem Klang und platzsparendem Design neu
definiert.
Der L9Q verfügt über eine Helligkeit von 5000 ANSI-Lumen und ein
Kontrastverhältnis von 5000:1, was für unglaublich lebendige Bilder mit tiefen
Schwarztönen und scharfen Details sorgt - selbst in hellen Räumen. Dank der
präzisen Lichtsteuerung und der lebendigen Farbgenauigkeit der
Dreifach-Lasertechnologie wird jedes Bild mit kinoreifer Intensität zum Leben
erweckt.
Der L9Q passt sich jedem Lebensstil an und unterstützt Projektionsgrößen von 80"
bis 200" und verwandelt jeden Raum in ein persönliches Theater. Hisense bietet
auch eine Lösung mit einem ALR-Bildschirm (Ambient Light Rejection) an, der in
den Größen 100", 110", 120", 139" und 150" erhältlich ist und kristallklare
Bilder bei allen Lichtverhältnissen liefert.
Der L9Q ist mit IMAX Enhanced zertifiziert und unterstützt Dolby Vision. Das
Bildmaterial wurde für außergewöhnliche Klarheit und Größe neu gemastert. Ganz
gleich, ob sie den neuesten Blockbuster sehen oder eine Serie streamen,
Zuschauer können sich auf ein Erlebnis in Studioqualität freuen.
Im Audiobereich verfügt der L9Q über eine exklusive Opéra de Paris | Devialet
Edition. Sein 6.2.2-Kanal-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos erzeugt einen
satten, mehrdimensionalen Klang, der den ganzen Raum ausfüllt - perfekt für
Filme und Musik.
Das Ultra Short Throw Design (0,18 TR) ermöglicht die Projektion von großen
Bildschirmen aus nur wenigen Zentimetern Entfernung, sodass keine komplexen
Aufstellungen oder große Räume erforderlich sind. Neben der technischen Leistung
zeichnet sich der L9Q aber auch durch sein Design aus. Inspiriert von der
kreisförmigen Lichtstruktur des Royal Opera House und den akustischen Kammern
der römischen Theater, spiegelt er die Philosophie von Hisense wider: "Zeitlose
Kunst trifft auf dynamische Technologie". Dieses legendäre Design wurde 2024 mit
dem Red Dot und 2025 mit dem iF Design Award ausgezeichnet und verbessert das
Heimkinoerlebnis in Form und Funktion.
Laut den Omdia-Daten für Q1 2025 war Hisense weltweit die Nummer 1 beim
Volumenanteil von Laser-TVs (69,6 %) und baute damit seine Führungsposition in
sechs aufeinander folgenden Jahren aus. Der L9Q ist das fortschrittlichste
Lasermodell von Hisense und spiegelt die Vision des Unternehmens wider, Nutzern
dabei zu helfen, den Moment zu genießen - indem alltägliche Erlebnisse, von
Filmabenden mit der Familie über Solo-Konzerte bis hin zu spannenden
Sportereignissen, in unvergessliche Erinnerungen verwandelt werden.
Der L9Q wird im dritten Quartal in wichtigen Märkten weltweit eingeführt,
darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Deutschland. Die
Markteinführungstermine, Preise und Verfügbarkeit werden in den kommenden Wochen
von den lokalen Märkten festgelegt. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden.
Informationen zu Hisense
Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160
Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen
spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der
Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als
erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM) engagiert sich
Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in
Kontakt zu treten.
