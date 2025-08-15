    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHisense Home Appliances Group Ltd. (H) AktievorwärtsNachrichten zu Hisense Home Appliances Group Ltd. (H)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hisense stellt mit dem TriChroma Laser TV L9Q einen neuen Standard im Heimkino vor

    Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke im
    Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat offiziell den Hisense
    TriChroma Laser TV L9Q auf den Markt gebracht, der Home-Entertainment mit
    überragender Helligkeit, fesselndem Klang und platzsparendem Design neu
    definiert.

    Der L9Q verfügt über eine Helligkeit von 5000 ANSI-Lumen und ein
    Kontrastverhältnis von 5000:1, was für unglaublich lebendige Bilder mit tiefen
    Schwarztönen und scharfen Details sorgt - selbst in hellen Räumen. Dank der
    präzisen Lichtsteuerung und der lebendigen Farbgenauigkeit der
    Dreifach-Lasertechnologie wird jedes Bild mit kinoreifer Intensität zum Leben
    erweckt.

    Der L9Q passt sich jedem Lebensstil an und unterstützt Projektionsgrößen von 80"
    bis 200" und verwandelt jeden Raum in ein persönliches Theater. Hisense bietet
    auch eine Lösung mit einem ALR-Bildschirm (Ambient Light Rejection) an, der in
    den Größen 100", 110", 120", 139" und 150" erhältlich ist und kristallklare
    Bilder bei allen Lichtverhältnissen liefert.

    Der L9Q ist mit IMAX Enhanced zertifiziert und unterstützt Dolby Vision. Das
    Bildmaterial wurde für außergewöhnliche Klarheit und Größe neu gemastert. Ganz
    gleich, ob sie den neuesten Blockbuster sehen oder eine Serie streamen,
    Zuschauer können sich auf ein Erlebnis in Studioqualität freuen.

    Im Audiobereich verfügt der L9Q über eine exklusive Opéra de Paris | Devialet
    Edition. Sein 6.2.2-Kanal-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos erzeugt einen
    satten, mehrdimensionalen Klang, der den ganzen Raum ausfüllt - perfekt für
    Filme und Musik.

    Das Ultra Short Throw Design (0,18 TR) ermöglicht die Projektion von großen
    Bildschirmen aus nur wenigen Zentimetern Entfernung, sodass keine komplexen
    Aufstellungen oder große Räume erforderlich sind. Neben der technischen Leistung
    zeichnet sich der L9Q aber auch durch sein Design aus. Inspiriert von der
    kreisförmigen Lichtstruktur des Royal Opera House und den akustischen Kammern
    der römischen Theater, spiegelt er die Philosophie von Hisense wider: "Zeitlose
    Kunst trifft auf dynamische Technologie". Dieses legendäre Design wurde 2024 mit
    dem Red Dot und 2025 mit dem iF Design Award ausgezeichnet und verbessert das
    Heimkinoerlebnis in Form und Funktion.

    Laut den Omdia-Daten für Q1 2025 war Hisense weltweit die Nummer 1 beim
    Volumenanteil von Laser-TVs (69,6 %) und baute damit seine Führungsposition in
    sechs aufeinander folgenden Jahren aus. Der L9Q ist das fortschrittlichste
    Lasermodell von Hisense und spiegelt die Vision des Unternehmens wider, Nutzern
    dabei zu helfen, den Moment zu genießen - indem alltägliche Erlebnisse, von
    Filmabenden mit der Familie über Solo-Konzerte bis hin zu spannenden
    Sportereignissen, in unvergessliche Erinnerungen verwandelt werden.

    Der L9Q wird im dritten Quartal in wichtigen Märkten weltweit eingeführt,
    darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Deutschland. Die
    Markteinführungstermine, Preise und Verfügbarkeit werden in den kommenden Wochen
    von den lokalen Märkten festgelegt. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden.

    Informationen zu Hisense

    Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
    bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160
    Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
    Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen
    spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der
    Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als
    erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM) engagiert sich
    Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in
    Kontakt zu treten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742505/image_1.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742506/image_2.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-m
    it-dem-trichroma-laser-tv-l9q-einen-neuen-standard-im-heimkino-vor-302521815.htm
    l

    Pressekontakt:

    Izzie Zhang,
    Izzie.Zhang@rfcomms.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/6097460
    OTS: Hisense Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hisense stellt mit dem TriChroma Laser TV L9Q einen neuen Standard im Heimkino vor Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat offiziell den Hisense TriChroma Laser TV L9Q auf den Markt gebracht, der Home-Entertainment mit überragender Helligkeit, fesselndem Klang und …