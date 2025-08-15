Hisense stellt mit dem TriChroma Laser TV L9Q einen neuen Standard im Heimkino vor

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke im

Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat offiziell den Hisense

TriChroma Laser TV L9Q auf den Markt gebracht, der Home-Entertainment mit

überragender Helligkeit, fesselndem Klang und platzsparendem Design neu

definiert.



Der L9Q verfügt über eine Helligkeit von 5000 ANSI-Lumen und ein

Kontrastverhältnis von 5000:1, was für unglaublich lebendige Bilder mit tiefen

Schwarztönen und scharfen Details sorgt - selbst in hellen Räumen. Dank der

präzisen Lichtsteuerung und der lebendigen Farbgenauigkeit der

Dreifach-Lasertechnologie wird jedes Bild mit kinoreifer Intensität zum Leben

erweckt.





Der L9Q passt sich jedem Lebensstil an und unterstützt Projektionsgrößen von 80"

bis 200" und verwandelt jeden Raum in ein persönliches Theater. Hisense bietet

auch eine Lösung mit einem ALR-Bildschirm (Ambient Light Rejection) an, der in

den Größen 100", 110", 120", 139" und 150" erhältlich ist und kristallklare

Bilder bei allen Lichtverhältnissen liefert.



Der L9Q ist mit IMAX Enhanced zertifiziert und unterstützt Dolby Vision. Das

Bildmaterial wurde für außergewöhnliche Klarheit und Größe neu gemastert. Ganz

gleich, ob sie den neuesten Blockbuster sehen oder eine Serie streamen,

Zuschauer können sich auf ein Erlebnis in Studioqualität freuen.



Im Audiobereich verfügt der L9Q über eine exklusive Opéra de Paris | Devialet

Edition. Sein 6.2.2-Kanal-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos erzeugt einen

satten, mehrdimensionalen Klang, der den ganzen Raum ausfüllt - perfekt für

Filme und Musik.



Das Ultra Short Throw Design (0,18 TR) ermöglicht die Projektion von großen

Bildschirmen aus nur wenigen Zentimetern Entfernung, sodass keine komplexen

Aufstellungen oder große Räume erforderlich sind. Neben der technischen Leistung

zeichnet sich der L9Q aber auch durch sein Design aus. Inspiriert von der

kreisförmigen Lichtstruktur des Royal Opera House und den akustischen Kammern

der römischen Theater, spiegelt er die Philosophie von Hisense wider: "Zeitlose

Kunst trifft auf dynamische Technologie". Dieses legendäre Design wurde 2024 mit

dem Red Dot und 2025 mit dem iF Design Award ausgezeichnet und verbessert das

Heimkinoerlebnis in Form und Funktion.



Laut den Omdia-Daten für Q1 2025 war Hisense weltweit die Nummer 1 beim

Volumenanteil von Laser-TVs (69,6 %) und baute damit seine Führungsposition in

sechs aufeinander folgenden Jahren aus. Der L9Q ist das fortschrittlichste

Lasermodell von Hisense und spiegelt die Vision des Unternehmens wider, Nutzern

dabei zu helfen, den Moment zu genießen - indem alltägliche Erlebnisse, von

Filmabenden mit der Familie über Solo-Konzerte bis hin zu spannenden

Sportereignissen, in unvergessliche Erinnerungen verwandelt werden.



Der L9Q wird im dritten Quartal in wichtigen Märkten weltweit eingeführt,

darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Deutschland. Die

Markteinführungstermine, Preise und Verfügbarkeit werden in den kommenden Wochen

von den lokalen Märkten festgelegt. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden.



Informationen zu Hisense



Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer

bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160

Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen

Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen

spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der

Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als

erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM) engagiert sich

Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in

Kontakt zu treten.



