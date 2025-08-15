Krise oder Kaufchance? The Trade Desk Aktie kann sie einen wieder reich machen?

Der 2009 gegründete Werbetechnologie-Anbieter The Trade Desk, Inc. aus Ventura (Kalifornien) betreibt eine cloudbasierte Plattform, mit der Agenturen, Marken und andere Werbedienstleister datengetriebene digitale Kampagnen planen, steuern, optimieren und messen können. Das Angebot deckt zahlreiche Formate und Kanäle ab – von Video, Display und Audio über Native, Social und Digital-out-of-Home – und läuft auf Rechnern, Mobilgeräten sowie vernetzten TVs und Streaming-Geräten. Neben der Plattform bietet das in den USA und international aktive Unternehmen auch Daten- und weitere Mehrwertdienste an.

Wahnsinns-Reise bei The Trade Desk: Stell dir vor, du hättest im September 2016 bei The Trade Desk zugeschlagen: Für gerade mal 1.000 Euro gab es damals satte 374 Aktien zu einem Mini-Kurs von 2,67 Euro. Was dann geschah, ist eine echte Börsenlegende! Was dann folgte, war eine Kursrallye ohnegleichen – über 93 € pro Aktie im Dezember 2021, bevor die zwischenzeitliche Ernüchterung kam: Fall auf unter 50 €, dann rasante Erholung auf über 134 € im Dezember 2024. Wer von Anfang an dabei war, konnte seinen Einsatz damit zeitweise in weit über 50.000 Euro verwandeln.

Und heute? Die Aktie steht bei rund 44 € – da war sie auch schon 2020. Was heißt das für Anleger? Frühstarter sitzen selbst nach dem jüngsten Rücksetzer immer noch auf einer ordentlichen Rendite. Ihre Position wäre heute immer noch über 16.000 € wert. Doch wer erst im Höhenrausch eingestiegen ist, hat heute Verluste von über 67 % zu beklagen.

Doch jede Krise birgt ihre Chance: Der heftige Kursrückgang der letzten Monate hat die Bewertung von The Trade Desk deutlich abgekühlt. Das KGV ist von schwindelerregenden 300 bis 400 zuletzt auf „nur“ noch 28 gefallen. Ob das jetzt der richtige Moment für einen Einstieg ist, bleibt die große Frage. Das muss jeder für sich entscheiden.



