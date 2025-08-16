Neue KI-Modelle
SAP und Dassault: Bedeutet die KI-Revolution das Aus für Software-Aktien?
Braucht man noch Software, wenn man KI hat? Diese Frage stellten sich die Analysten von Melius Research. Für Adobe kamen sich zu einem niederschmetterndem Urteil.
- KI könnte Softwarebranche disruptiv verändern.
- Adobe und andere Firmen erleiden Aktienrückgänge.
- Investoren suchen nach Gewinnern im KI-Markt.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
SAP und das französische Dassault Systèmes stürzten am Dienstag ab. Was war passiert?
Befürchtungen, KI könnte den Softwaresektor disruptieren, machten die Runde. Denn am Montag hatte der Broker Melius Research den US-Konkurrenten Adobe aus diesem Grund herabgestuft.
Seit Mitte Juli sind die Aktien des Marktdatenunternehmens LSEG, des britischen Softwareunternehmens Sage und der französischen IT-Beratung Capgemini zweistellig gefallen.
Solche Unternehmen – von Analysten oft als "KI-Anwender" bezeichnet – investieren stark in diese Technologie, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. In einem Umfeld, in dem europäische KI-Firmen und -Zulieferer rar sind, hatten ihre Aktien profitiert, da Investoren in Europa nach Möglichkeiten suchten, vom KI-Boom zu profitieren.
Doch die Veröffentlichung immer leistungsfähigerer KI-Werkzeuge scheint einige Marktteilnehmer zum Umdenken veranlasst zu haben.
Letzte Woche stellte OpenAI sein GPT-5-Modell vor, die neueste Version der KI-Technologie, die seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 globale Geschäftsprozesse verändert hat.
Kunal Kothari, Fondsmanager bei Aviva Investors, verwies gegenüber Reuters zudem auf die Veröffentlichung von Anthropics Claude for Financial Services am 15. Juli. "Die neu erschienene Anwendung stellt das Investitionsargument rund um die London Stock Exchange (LSEG) und die Bereitstellung von Finanzdaten infrage", meint er.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele europäische KI-Anwender-Aktien hohe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen, was sie anfällig für negative Nachrichten macht. Der STOXX 600 wird im Durchschnitt mit dem 17-fachen Gewinn gehandelt, während SAP – dessen Aktien seit Mitte Juli um rund 7 Prozent gefallen sind, bei rund dem 45-fachen liegt.
Obwohl viele KI-Anwender-Aktien kämpfen, sind sich einige Investoren sicher, dass die Märkte letztlich systematischer vorgehen werden, um potenzielle Gewinner und Verlierer auszuwählen.
Der Hype um neue KI-Modelle hat auch Kommentare aus dem Jahr 2017 von Jensen Huang, CEO des KI-Chipherstellers Nvidia, wieder aufleben lassen, dass "KI die Software fressen wird."
Der Ausverkauf bei KI-Anwender-Aktien könnte für Anleger eine Chance sein, die künftigen Gewinner zu identifizieren. Und zugleich ist aber eines auch klar: Große KI-Investoren müssen bald beweisen, wann und wie ihre milliardenschweren Ausgaben tatsächlich Rendite einbringen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion