    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Neue KI-Modelle

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP und Dassault: Bedeutet die KI-Revolution das Aus für Software-Aktien?

    Braucht man noch Software, wenn man KI hat? Diese Frage stellten sich die Analysten von Melius Research. Für Adobe kamen sich zu einem niederschmetterndem Urteil.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue KI-Modelle - SAP und Dassault: Bedeutet die KI-Revolution das Aus für Software-Aktien?
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    SAP und das französische Dassault Systèmes  stürzten am Dienstag ab. Was war passiert?

    Befürchtungen, KI könnte den Softwaresektor disruptieren, machten die Runde. Denn am Montag hatte der Broker Melius Research den US-Konkurrenten Adobe aus diesem Grund herabgestuft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    191,12€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,14€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Seit Mitte Juli sind die Aktien des Marktdatenunternehmens LSEG, des britischen Softwareunternehmens Sage und der französischen IT-Beratung Capgemini zweistellig gefallen.

    SAP

    -1,04 %
    -5,49 %
    -7,13 %
    -6,15 %
    +24,53 %
    +157,15 %
    +77,93 %
    +277,25 %
    +1.479.587,50 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

    Solche Unternehmen – von Analysten oft als "KI-Anwender" bezeichnet – investieren stark in diese Technologie, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. In einem Umfeld, in dem europäische KI-Firmen und -Zulieferer rar sind, hatten ihre Aktien profitiert, da Investoren in Europa nach Möglichkeiten suchten, vom KI-Boom zu profitieren.

    Dassault Systemes

    -15,48 %
    -21,04 %
    -21,53 %
    -37,77 %
    -11,44 %
    +100,40 %
    +369,18 %
    ISIN:FR0014003TT8WKN:A3CRC5

    Doch die Veröffentlichung immer leistungsfähigerer KI-Werkzeuge scheint einige Marktteilnehmer zum Umdenken veranlasst zu haben.

    Letzte Woche stellte OpenAI sein GPT-5-Modell vor, die neueste Version der KI-Technologie, die seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 globale Geschäftsprozesse verändert hat.

    Kunal Kothari, Fondsmanager bei Aviva Investors, verwies gegenüber Reuters zudem auf die Veröffentlichung von Anthropics Claude for Financial Services am 15. Juli. "Die neu erschienene Anwendung stellt das Investitionsargument rund um die London Stock Exchange (LSEG) und die Bereitstellung von Finanzdaten infrage", meint er.

    Erschwerend kommt hinzu, dass viele europäische KI-Anwender-Aktien hohe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen, was sie anfällig für negative Nachrichten macht. Der STOXX 600 wird im Durchschnitt mit dem 17-fachen Gewinn gehandelt, während SAP – dessen Aktien seit Mitte Juli um rund 7 Prozent gefallen sind, bei rund dem 45-fachen liegt.

    Obwohl viele KI-Anwender-Aktien kämpfen, sind sich einige Investoren sicher, dass die Märkte letztlich systematischer vorgehen werden, um potenzielle Gewinner und Verlierer auszuwählen.

    Der Hype um neue KI-Modelle hat auch Kommentare aus dem Jahr 2017 von Jensen Huang, CEO des KI-Chipherstellers Nvidia, wieder aufleben lassen, dass "KI die Software fressen wird."

    Der Ausverkauf bei KI-Anwender-Aktien könnte für Anleger eine Chance sein, die künftigen Gewinner zu identifizieren. Und zugleich ist aber eines auch klar: Große KI-Investoren müssen bald beweisen, wann und wie ihre milliardenschweren Ausgaben tatsächlich Rendite einbringen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 249,11, was eine Steigerung von +5,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue KI-Modelle SAP und Dassault: Bedeutet die KI-Revolution das Aus für Software-Aktien? Braucht man noch Software, wenn man KI hat? Diese Frage stellten sich die Analysten von Melius Research. Für Adobe kamen sich zu einem niederschmetterndem Urteil.