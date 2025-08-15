HUAWEI AppGallery bereitet die Bühne für epische Spieleabenteuer auf der Gamescom 2025 vor

KÖLN, Deutschland, 15. August 2025 /PRNewswire/ -- Stellen Sie sich auf ein aufregendes Gaming-Abenteuer ein, denn HUAWEIAppGallery bereitet sich darauf vor, Ihnen auf der Gamescom 2025 ein unvergessliches Gaming-Erlebnis zu bieten! Nur noch eine Woche, dann lädt die HUAWEI AppGallery Gamer ein, vom 21. bis 24. August auf der Kölner Messe (Stand A.040) auf spannenden Erlebnisse einzulassen. Diese Präsentation verbindet Blockbuster-Spiele zum Anfassen, lebhafte Community-Aktivitäten und exklusive Werbeaktionen mit fesselnden Spielerlebnissen. Die Bühne ist bereit für eine mitreißende Präsentation, die den Wunsch der Gaming-Community nach Vernetzung und Innovation weckt.

Elite -Titel auf AppGallery : Multiplayer-Klassiker Unleashed

HUAWEI AppGallery hat sich mit führenden Spieleentwicklern zusammengetan, um auf der Gamescom 2025 eine außergewöhnliche Auswahl an Top-Titeln zu präsentieren, darunter Asphalt Legends von Gameloft, Ragnarok X: Next Generation von The Dream, Summoners War von Com2uS, Crystal of Atlan von Nuverse Games, Tree of Savior: NEO von NEOCRAFT, und Once Human von NetEase Games. Zusammen mit diesen herausragenden Spielen wird die HUAWEI AppGallery auf der Gamescom eine beeindruckende Gaming-Präsentation und eine Reihe spannender Aktivitäten bieten.

Eingetaucht in einen beeindruckenden 3 Meter hohen leuchtenden Baum, erweckt der Stand der HUAWEI AppGallery auf der Gamescom 2025 die bezaubernde Welt von Tree of Savior: NEO zum Leben, in der die Spieler in die neuesten Dungeon-Herausforderungen eintauchen und lohnende Stempel sammeln können. Die lebendige Präsentation hebt auch Crystal of Atlan hervor, das Spieler auf eine vom Schachbrett inspirierte Bühne einlädt, um ein fesselndes Abenteuer zu erleben, und Once Human, wo die Besucher in einer spannenden postapokalyptischen Umgebung auf seltsame Kreaturen treffen.

Spannende Aktivierungen am AppGallery- Stand

Die HUAWEI AppGallery verwandelt den Stand A.040 in ein dynamisches Zentrum mit spannenden Aktivitäten:

Epic Quest Arena : Praktische Gameplay-Demos bieten atemberaubende Grafiken für die gesamte Produktpalette und zeigen die hochmoderne Optimierung, die aus der HUAWEI AppGallery heruntergeladen werden kann.

: Praktische Gameplay-Demos bieten atemberaubende Grafiken für die gesamte Produktpalette und zeigen die hochmoderne Optimierung, die aus der HUAWEI AppGallery heruntergeladen werden kann. KOL Meet-and-Greet : Renommierte Gaming-KOLs bieten Live-Diskussionen, Herausforderungen und Einblicke, die das Engagement der Community verstärken.

: Renommierte Gaming-KOLs bieten Live-Diskussionen, Herausforderungen und Einblicke, die das Engagement der Community verstärken. Cosplay Clash : Professionelle Cosplayer erwecken ikonische Figuren mit dynamischen Bühnenauftritten zum Leben und schaffen so unvergessliche Momente, die Gaming und Popkultur miteinander verbinden.

: Professionelle Cosplayer erwecken ikonische Figuren mit dynamischen Bühnenauftritten zum Leben und schaffen so unvergessliche Momente, die Gaming und Popkultur miteinander verbinden. Victory- Vault- Verlosungen: Exklusive Gewinnspiele bieten spannende Chancen, limitierte Merchandise-Artikel und Huawei-Geräte mit vorinstallierten Premium-Spielepaketen zu gewinnen, und belohnen die Teilnehmer mit begehrten Preisen.

AppGallery Game Fest: Eine globale Belohnungsextravaganz