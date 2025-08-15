CureVac: Starke Finanzergebnisse & Geschäftsentwicklung 2025
CureVac und BioNTech bündeln ihre Kräfte für die mRNA-Zukunft, während sie Patentstreitigkeiten beilegen und neue Krebsstudien vorantreiben.
- CureVac hat einen bindenden Kaufvertrag mit BioNTech abgeschlossen, der den Erwerb aller CureVac-Aktien durch BioNTech vorsieht, um gemeinsam mRNA-basierte Therapien zu entwickeln.
- CureVac und BioNTech haben sich geeinigt, alle anhängigen Patentstreitigkeiten mit Pfizer/BioNTech in den USA beizulegen und einen Rahmen für die Beilegung von Streitigkeiten außerhalb der USA zu schaffen.
- Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat die klinische Studie für CVHNLC, eine Krebsimmuntherapie zur Behandlung von nicht-kleinzelligen Plattenepithelkarzinomen der Lunge, zugelassen.
- CureVac plant, im zweiten Halbjahr 2025 einen IND-Antrag bei der FDA einzureichen und im ersten Halbjahr 2026 eine Phase-1-Studie zu starten.
- Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von CureVac beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf €392,7 Millionen, mit einer erwarteten Cash-Runway bis 2028.
- Die Umsatzerlöse von CureVac sind im Vergleich zum Vorjahr um 91 % bzw. 92 % gesunken, hauptsächlich aufgrund der Umstrukturierung der Partnerschaft mit GSK und geringeren Umsätzen mit CRISPR Therapeutics.
