Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positivem Bewertungsergebnis
- Gewinnsteigerung um 17,3% auf 69,8 Mio. Euro.
- Umsatz sank um 1,1% auf 131,4 Mio. Euro.
- Jahresziele bleiben erreichbar, positives Potenzial.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen, hieß es.
Operativ zeigte sich hingegen ein etwas anderes Bild. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Gestiegenen Vertragsmieten standen unter anderem einmalige Umlage- und Kosteneffekte gegenüber, hieß es.
Die im SDax notierte Aktie schwankte am Freitag den Vormittag lang um den Vortagesschluss. Gegen Mittag baute das Papier sein Minus auf bis zu ein Prozent aus. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei leicht hinter den Schätzungen zurückgeblieben, bemerkte Kai Klose von der Privatbank Berenberg. Die Jahresziele aber schienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte. Auch Baader-Analyst Andre Remke sieht das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen. Er hob besonders das Bewertungsergebnis hervor. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert.
"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.
Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/nas/men
Hauptversammlung der Deutschen EuroShop mit Überraschung
Liebe Leser,
wenn Sie sich heute Morgen an Ihrem Computer eingeloggt und auf die gängigen Börsenportale geschaut haben, werden Sie sich vermutlich über den heutigen Tagesverlierer gewundert haben.
Mit einem Kursrückgang von mehr als 10 Prozent stehen die Aktien der Deutsche EuroShop AG da nämlich ganz oben auf der Liste der Tagesverlierer. Falls Sie sich darüber wundern, lesen Sie gerne weiter, die Erklärung folgt.
Doch vorab, wie Sie es von mir gewöhnt sind, eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells, da dieses nicht allen von Ihnen bekannt sein dürfte.
Geschäftsmodell im Überblick
Deutsche EuroShop ist Deutschlands größte börsennotierte Gesellschaft, die sich ausschließlich auf Einkaufszentren konzentriert. Aktuell verwalten sie 21 Center in Deutschland, Polen, Österreich, Tschechien und Ungarn, die entweder innerstädtisch oder in den urbanen Speckgürteln der Städte angesiedelt sind.
Das Konzept des Unternehmens lässt sich in folgendem Slogan zusammenfassen: Buy‑and‑Hold – konservativ finanziert mit 50 % Eigen- und Fremdkapital. Mieteinnahmen werden als zuverlässige Cashflow-Quelle angesehen.
Kritik am Geschäftsmodell
Doch lässt sich am Geschäftsmodell auch Kritik üben: Zwar ist das Modell ausgesprochen solide: Shoppingcenter haben nach Pandemie-Phase wieder Zulauf. Doch bleibt der Einzelhandel nun mal in seinen Grundfesten riskant.
Denken Sie nur an den Wettbewerb aus dem Online-Handel. Hinzu kommen strukturelle Gefahren zum Leerstand und eine hohe Sensitivität gegenüber dem Einkaufsklima.
Hauptversammlung mit Überraschung
Am vergangenen Freitag nun fand die Hauptversammlung statt. Besonders bemerkenswert war die Präsenz: Satte 88,8 Prozent der Aktien waren anwesend: Rekordverdächtig!
Die gesamte Tagesordnung wurde durchgewinkt, prominent im Fokus: die Dividende.
Ursprünglich war diese mit 1,00 Euro geplant, doch Vorstand und Aufsichtsrat haben
überraschend kräftig nachgelegt – auf jetzt 2,65 Euro pro Aktie. Knapp 2,34 Euro davon stammen aus dem steuerlich günstigen Einlagekonto, der Rest unterliegt der Kapitalertragsteuer.
Weil die Aktien heute Ex-Dividende gehandelt werden, kam es zum eingangs erwähnten Kursrückgang.
Mein Fazit
Eine hohe Dividende mag zwar prima klingen. Dennoch rate ich zur Vorsicht: Denn die Dividende liegt bei knapp 175 Prozent des Netto-Cashflows. Damit stellt sich für mich aber die Frage, wie das Unternehmen eigentlich langfristig die Reinvestitionen und den Werterhalt der Shoppingcenter finanzieren will, wenn die erwirtschafteten Erträge ausgeschüttet werden.
Die Deutsche EuroShop präsentiert sich als dividendenstarke, stabile Beteiligung im Einzelhandels-Immobilienbereich. Die jüngsten Entscheidung der Hauptversammlung – eine dicke Dividende auszuschütten– schenkt der Aktie kurzfristig viel Aufmerksamkeit und Rendite. Allerdings sind Ausschüttungen, die über den Cashflow hinausgehen, kritisch einzustufen.
Solides Wirtschaften sieht für mich anders aus.
Das macht Deutsche Euroshop nicht aggressiv, sondern entspannt gut. In den USA ist so etwas weniger erklärungsbedürftig, in Deutschland ist der heimische Anleger überrascht.
Schulden aufzunehmen um eine Dividende auszuschütten ist meiner Meinung wirtschaftlich nicht sinnvoll
bzw ich vermute das Euroshop ausgeplündert wird.
Soweit konnte ich nichts mehr Relevantes finden zu Hercules Bidco GmbH was für mich bedeutet das
DES kein Kauf für mich ist.