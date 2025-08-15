HIVE Digital Technologies: Rekordumsatz von 45,6 Mio. USD im Q1 2026
HIVE Digital Technologies Ltd. startet mit einem Paukenschlag ins Geschäftsjahr 2026: Rekordumsätze und gesteigerte Bitcoin-Produktion setzen neue Maßstäbe, während solide Finanzen und Wachstumspläne den Weg ebnen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- HIVE Digital Technologies Ltd. erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Rekordumsatz von 45,6 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 44,6 Millionen Dollar.
- Die durchschnittliche Hashrate stieg um 45 % auf 8,9 EH/s, was zu einem Anstieg der Bitcoin-Produktion um 34 % auf 406 Bitcoin führte.
- Der Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen betrug 40,8 Millionen Dollar, ein Anstieg von 44,9 % gegenüber dem Vorquartal, hauptsächlich aufgrund einer höheren Hashrate und leicht gestiegener Bitcoin-Preise.
- Der HPC-Umsatz von Buzz HPC erreichte 4,8 Millionen Dollar, ein Anstieg von 59,8 % gegenüber dem Vorquartal, aufgrund der starken Nachfrage nach Hochleistungsdatenverarbeitung.
- HIVE plant, bis Thanksgiving 2025 eine Hashrate von 25,0 EH/s zu erreichen und hat strategische Schritte unternommen, um bis 2026 einen Umsatz von 100 Millionen Dollar aus Cloud-Computing- und KI-Diensten zu erzielen.
- Das Unternehmen beendete das Quartal mit einer soliden Finanzlage von 71,9 Millionen Dollar an Barmitteln und digitalen Währungen, was es in eine gute Position für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie versetzt.
Der Kurs von HIVE Digital Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,82 % im Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9830EUR das entspricht einem Plus von +1,43 % seit der Veröffentlichung.
-0,89 %
+9,84 %
+2,78 %
+18,49 %
-20,67 %
-71,65 %
+17,24 %
-67,36 %
