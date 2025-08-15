    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    LVM-Krankenversicherung schüttet 19,2 Millionen Euro an ihre Kunden aus / Fast jeder zweite Privatversicherte bekommt Beiträge zurück (FOTO)

    Münster (ots) - Über 35 000 privat Krankenversicherte der LVM erhalten aktuell
    einen Teil ihrer 2024 gezahlten Beiträge erstattet. Die durchschnittliche
    Rückzahlung liegt bei circa 700 Euro pro Vertrag. Insgesamt zahlt die
    LVM-Krankenversicherung 19,2 Millionen Euro aus.

    Die Rückerstattung erfolgt an diejenigen LVM-Privatversicherten, die 2024
    entweder keine ärztlichen Leistungen in Anspruch genommen oder aber geringe
    ambulante Behandlungskosten selbst getragen haben. Auch Neukunden, die sich erst
    im Laufe des vergangenen Jahres bei der LVM privat krankenversichert haben,
    profitieren anteilig von der Beitragsrückerstattung.

    "Ein besonders hohes Kostenbewusstsein stellen wir bei unseren
    Beamtenanwärterinnen und -anwärtern fest. Das honorieren wir und zahlen ihnen
    bei Leistungsfreiheit bis zu sechs Monatsbeiträge zurück. Zusammen mit unserer
    dreijährigen Beitragsgarantie ermöglichen wir den jungen Menschen damit einen
    fairen und gut planbaren Einstieg in die private Krankenversicherung", sagt Dr.
    Rainer Wilmink, der im LVM-Vorstand die Personensparten verantwortet.

