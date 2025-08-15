LVM-Krankenversicherung schüttet 19,2 Millionen Euro an ihre Kunden aus / Fast jeder zweite Privatversicherte bekommt Beiträge zurück (FOTO)

Münster (ots) - Über 35 000 privat Krankenversicherte der LVM erhalten aktuell

einen Teil ihrer 2024 gezahlten Beiträge erstattet. Die durchschnittliche

Rückzahlung liegt bei circa 700 Euro pro Vertrag. Insgesamt zahlt die

LVM-Krankenversicherung 19,2 Millionen Euro aus.



Die Rückerstattung erfolgt an diejenigen LVM-Privatversicherten, die 2024

entweder keine ärztlichen Leistungen in Anspruch genommen oder aber geringe

ambulante Behandlungskosten selbst getragen haben. Auch Neukunden, die sich erst

im Laufe des vergangenen Jahres bei der LVM privat krankenversichert haben,

profitieren anteilig von der Beitragsrückerstattung.





"Ein besonders hohes Kostenbewusstsein stellen wir bei unseren

Beamtenanwärterinnen und -anwärtern fest. Das honorieren wir und zahlen ihnen

bei Leistungsfreiheit bis zu sechs Monatsbeiträge zurück. Zusammen mit unserer

dreijährigen Beitragsgarantie ermöglichen wir den jungen Menschen damit einen

fairen und gut planbaren Einstieg in die private Krankenversicherung", sagt Dr.

Rainer Wilmink, der im LVM-Vorstand die Personensparten verantwortet.



