LVM-Krankenversicherung schüttet 19,2 Millionen Euro an ihre Kunden aus / Fast jeder zweite Privatversicherte bekommt Beiträge zurück (FOTO)
Münster (ots) - Über 35 000 privat Krankenversicherte der LVM erhalten aktuell
einen Teil ihrer 2024 gezahlten Beiträge erstattet. Die durchschnittliche
Rückzahlung liegt bei circa 700 Euro pro Vertrag. Insgesamt zahlt die
LVM-Krankenversicherung 19,2 Millionen Euro aus.
Die Rückerstattung erfolgt an diejenigen LVM-Privatversicherten, die 2024
entweder keine ärztlichen Leistungen in Anspruch genommen oder aber geringe
ambulante Behandlungskosten selbst getragen haben. Auch Neukunden, die sich erst
im Laufe des vergangenen Jahres bei der LVM privat krankenversichert haben,
profitieren anteilig von der Beitragsrückerstattung.
"Ein besonders hohes Kostenbewusstsein stellen wir bei unseren
Beamtenanwärterinnen und -anwärtern fest. Das honorieren wir und zahlen ihnen
bei Leistungsfreiheit bis zu sechs Monatsbeiträge zurück. Zusammen mit unserer
dreijährigen Beitragsgarantie ermöglichen wir den jungen Menschen damit einen
fairen und gut planbaren Einstieg in die private Krankenversicherung", sagt Dr.
Rainer Wilmink, der im LVM-Vorstand die Personensparten verantwortet.
Für weitere Informationen:
Katharina Fiegl
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung Kommunikation
LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
Telefon: 0251 702-3993
mailto:k.fiegl@lvm.de
http://www.lvm.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/20033/6097519
OTS: LVM Versicherung
