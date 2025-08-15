DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für 1&1 nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18,50 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe im Rahmen der nach einer Gewinnwarnung bereits reduzierten Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 18,68EUR auf Tradegate (15. August 2025, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

