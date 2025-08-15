    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für 1&1 nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18,50 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe im Rahmen der nach einer Gewinnwarnung bereits reduzierten Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 18,68EUR auf Tradegate (15. August 2025, 13:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Karsten Oblinger
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


