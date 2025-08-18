Target kann mit Walmart nicht mehr mithalten

Die US-Großbank Bank of America (BofA) hat den Einzelhändler Target (TGT) auf Underperform herabgestuft und das Kursziel von 105 auf 93 US-Dollar gesenkt. Das neue Ziel impliziert ein Abwärtspotenzial von mehr als 10 Prozent.

Analyst Robert Ohmes begründete den Schritt mit einer deutlich schwächeren Wettbewerbsposition des Unternehmens im Vergleich zu Branchenprimus Walmart. "TGT hinkt WMT mittlerweile sowohl beim durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum seit 2019 als auch bei den digitalen Trends deutlich hinterher", sagte Ohmes. Besonders kritisch seien die aktuellen Zahlen zur Nutzung der mobilen App: Im Juli seien die monatlich aktiven Nutzer (MAUs) um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, während Walmart USA im selben Zeitraum ein Wachstum von 17,2 Prozent verzeichnet habe.