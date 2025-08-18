    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTarget AktievorwärtsNachrichten zu Target

    Absturzgefahr

    421 Aufrufe 421 0 Kommentare 0 Kommentare

    Target kann mit Walmart nicht mehr mithalten

    Die Bank of America warnt vor rauen Zeiten für Target, da schwache Digitaltrends und höhere Importkosten die Zukunftsaussichten belasten.

    Für Sie zusammengefasst
    Absturzgefahr - Target kann mit Walmart nicht mehr mithalten
    Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Die US-Großbank Bank of America (BofA) hat den Einzelhändler Target (TGT) auf Underperform herabgestuft und das Kursziel von 105 auf 93 US-Dollar gesenkt. Das neue Ziel impliziert ein Abwärtspotenzial von mehr als 10 Prozent.

    Analyst Robert Ohmes begründete den Schritt mit einer deutlich schwächeren Wettbewerbsposition des Unternehmens im Vergleich zu Branchenprimus Walmart. "TGT hinkt WMT mittlerweile sowohl beim durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum seit 2019 als auch bei den digitalen Trends deutlich hinterher", sagte Ohmes. Besonders kritisch seien die aktuellen Zahlen zur Nutzung der mobilen App: Im Juli seien die monatlich aktiven Nutzer (MAUs) um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, während Walmart USA im selben Zeitraum ein Wachstum von 17,2 Prozent verzeichnet habe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    93,67€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    106,94€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Digitale Schwäche gefährdet Zusatzgeschäfte

    Laut Ohmes ist das Wachstum im digitalen Traffic entscheidend, um das Geschäft mit digitaler Werbung und Gebühren aus dem Drittanbietermarkt auszubauen – beides wichtige Hebel, um Margendruck zu kompensieren und Investitionen in Automatisierung, Technologie und Künstliche Intelligenz zu finanzieren.

     

    Höheres Import-Risiko durch US-Zölle

    Hinzu kommt eine erhöhte Zollbelastung im Fall neuer Importtarife unter US-Präsident Donald Trump. Target weise einen Importanteil von rund 50 Prozent an den Warenkosten auf – deutlich höher als Walmart mit etwa 33 Prozent. "Das bedeutet, dass Target im Schnitt nahezu doppelt so stark die Preise anheben müsste wie Walmart, um die Zölle auszugleichen", erklärte Ohmes. Nach Berechnungen der Bank wären dafür im Geschäftsjahr 2027 durchschnittlich etwa 8 Prozent Preisaufschlag notwendig – verglichen mit 4 bis 5 Prozent bei Walmart.

    Blick auf Quartalszahlen verschärft den Druck

    Die Herabstufung erfolgt wenige Tage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal am Mittwoch. Analysten, die von LSEG befragt wurden, rechnen mit einem Gewinnrückgang von rund 20 Prozent im Jahresvergleich.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Absturzgefahr Target kann mit Walmart nicht mehr mithalten Die Bank of America warnt vor rauen Zeiten für Target, da schwache Digitaltrends und höhere Importkosten die Zukunftsaussichten belasten.