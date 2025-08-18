Absturzgefahr
Target kann mit Walmart nicht mehr mithalten
Die Bank of America warnt vor rauen Zeiten für Target, da schwache Digitaltrends und höhere Importkosten die Zukunftsaussichten belasten.
- Bank of America stuft Target auf Underperform herab.
- Digitale Schwäche und hohe Importkosten belasten.
- Quartalszahlen zeigen voraussichtlichen Gewinnrückgang.
Die US-Großbank Bank of America (BofA) hat den Einzelhändler Target (TGT) auf Underperform herabgestuft und das Kursziel von 105 auf 93 US-Dollar gesenkt. Das neue Ziel impliziert ein Abwärtspotenzial von mehr als 10 Prozent.
Analyst Robert Ohmes begründete den Schritt mit einer deutlich schwächeren Wettbewerbsposition des Unternehmens im Vergleich zu Branchenprimus Walmart. "TGT hinkt WMT mittlerweile sowohl beim durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum seit 2019 als auch bei den digitalen Trends deutlich hinterher", sagte Ohmes. Besonders kritisch seien die aktuellen Zahlen zur Nutzung der mobilen App: Im Juli seien die monatlich aktiven Nutzer (MAUs) um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, während Walmart USA im selben Zeitraum ein Wachstum von 17,2 Prozent verzeichnet habe.
Digitale Schwäche gefährdet Zusatzgeschäfte
Laut Ohmes ist das Wachstum im digitalen Traffic entscheidend, um das Geschäft mit digitaler Werbung und Gebühren aus dem Drittanbietermarkt auszubauen – beides wichtige Hebel, um Margendruck zu kompensieren und Investitionen in Automatisierung, Technologie und Künstliche Intelligenz zu finanzieren.
Höheres Import-Risiko durch US-Zölle
Hinzu kommt eine erhöhte Zollbelastung im Fall neuer Importtarife unter US-Präsident Donald Trump. Target weise einen Importanteil von rund 50 Prozent an den Warenkosten auf – deutlich höher als Walmart mit etwa 33 Prozent. "Das bedeutet, dass Target im Schnitt nahezu doppelt so stark die Preise anheben müsste wie Walmart, um die Zölle auszugleichen", erklärte Ohmes. Nach Berechnungen der Bank wären dafür im Geschäftsjahr 2027 durchschnittlich etwa 8 Prozent Preisaufschlag notwendig – verglichen mit 4 bis 5 Prozent bei Walmart.
Blick auf Quartalszahlen verschärft den Druck
Die Herabstufung erfolgt wenige Tage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal am Mittwoch. Analysten, die von LSEG befragt wurden, rechnen mit einem Gewinnrückgang von rund 20 Prozent im Jahresvergleich.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion