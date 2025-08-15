Gambling.com Group - Aktie verliert deutlich - 15.08.2025

Die Gambling.com Group Aktie ist bisher um -19,55 % auf 7,2000€ gefallen. Das sind -1,7500 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Gambling.com Group ist ein führender Anbieter von digitalen Marketinglösungen für die Online-Glücksspielbranche, spezialisiert auf die Vermittlung von Spielern an lizenzierte Anbieter. Mit einem Fokus auf regulierte Märkte und einer starken SEO-Strategie hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Catena Media und Better Collective ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gambling.com Group Aktionäre einen Verlust von -40,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gambling.com Group Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gambling.com Group auf -41,11 %.

Gambling.com Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,56 % 1 Monat -20,10 % 3 Monate -40,67 %

Informationen zur Gambling.com Group Aktie

Es gibt 34 Mio. Gambling.com Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 243,41 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gambling.com Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gambling.com Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gambling.com Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.