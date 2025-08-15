Freedom IP Capital bringt AI Market Analyst & Trader Bot auf den Markt, erweitert B2C- und B2B-Digital-Finance-Plattformen

Der neu eingeführte AI Market Analyst & Trader Bot ist kein statisches Produkt, sondern ein lebendiges, sich weiterentwickelndes System , das auf kontinuierliches Wachstum ausgelegt ist. Basierend auf einer skalierbaren, zukunftssicheren Architektur kann er die neuesten KI-Durchbrüche, neue Marktinstrumente und fortschrittliche Handelsmethoden nahtlos integrieren – damit bleibt der automatisierte Handel von Centurion an der Spitze der Innovation .

LONDON, 15. August 2025 /PRNewswire/ -- Freedom IP Capital, ein globales Investmentunternehmen an der Spitze von KI-, Blockchain-, Digital-Asset- und Fintech-Innovationen , gab heute eine Reihe strategischer Weiterentwicklungen bekannt, darunter den Start seines KI-gestützten Handelsbots für Finanzmärkte und bedeutende Upgrades seiner digitalen Finanzplattformen für Verbraucher und Unternehmen.

Dieses vorausschauende Design minimiert den Zeit- und Kostenaufwand für die Einführung neuer Funktionen, da die Kerninfrastruktur bereits für die Erweiterung vorbereitet ist. Vom ersten Tag an liefert der Bot sofortigen Wert durch intelligenten, automatisierten Handel, wobei sich seine Wirkung im Laufe der Zeit verstärken wird, während sich sowohl das Geschäft von Centurion als auch die globale Technologielandschaft weiterentwickeln.

Im Kern nutzt der Bot GPT-4 Turbo oder Claude 4 für die Handelssignallogik sowie sämtliche kontextuelle Korrelationsaufgaben und liefert:

Überlegene Musterinterpretation

Dynamische Kontextanpassung

Fortgeschrittene handelsbezogene Sprachverarbeitung

Alternativ kann das System mit einer lokalen LLM-Instanz (falls vom Kunden betrieben) integriert werden oder kostengünstige APIs wie DeepSeek über OpenRouter während der Konstruktionsphase als flexible, kostengünstigere Alternative zu GPT-basierten Modellen verwenden. Die Modellauswahl wirkt sich direkt auf Output-Latenz, -Qualität und Betriebskosten aus, so dass die Lösung vollständig auf die Anforderungen des Unternehmens und die Budgetvorgaben zugeschnitten werden kann.