Börsen Update Europa - 15.08. - ATX stark +1,28 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:00) bei 31.026,20 PKT und fällt um -0,39 %. Top-Werte: Lanxess +3,45 %, Talanx +2,37 %, Wacker Chemie +2,05 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -5,91 %, Bilfinger -5,18 %, Evotec -3,36 %

Der DAX steht bei 24.403,07 PKT und verliert bisher -0,10 %. Top-Werte: BASF +1,63 %, Beiersdorf +1,61 %, Bayer +1,47 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,75 %, Siemens Energy -2,06 %, Commerzbank -1,25 %

Der TecDAX steht aktuell (14:00:00) bei 3.775,50 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +1,31 %, Nagarro +1,02 %, Sartorius Vz. +0,92 %

Flop-Werte: Evotec -3,36 %, SUESS MicroTec -2,93 %, Eckert & Ziegler -1,72 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.453,46 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +1,70 %, BASF +1,63 %, Bayer +1,47 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,75 %, SAFRAN -1,15 %, Adyen Parts Sociales -1,11 %

Der ATX bewegt sich bei 4.838,99 PKT und steigt um +1,28 %.

Top-Werte: DO & CO +5,07 %, Raiffeisen Bank International +3,97 %, voestalpine +1,94 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,73 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,45 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,34 %

Der SMI steht aktuell (14:00:00) bei 12.061,35 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,26 %, UBS Group +0,83 %, Swiss Re +0,61 %

Flop-Werte: Swisscom -1,37 %, Geberit -0,90 %, Givaudan -0,80 %

Der CAC 40 steht bei 7.917,46 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Teleperformance +3,00 %, Pernod Ricard +1,70 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,70 %

Flop-Werte: Thales -1,66 %, Publicis Groupe -1,33 %, SAFRAN -1,15 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.644,77 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,57 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,14 %, Volvo Registered (B) +0,96 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,45 %, ABB -0,80 %, Swedbank Shs(A) -0,59 %