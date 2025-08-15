    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin-Kurs aktuell

    Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Starker Anstieg auf 119.088,74 USD! - 15.08.25

    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,59 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 119.335,93USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,95 %. XRP/USD änderte sich um +1,03 %. Solana SOL/USD änderte sich um +0,95 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,39 %, ETH/USD um +8,86 %, SOL/USD um +7,40 % und XRP/USD änderte sich um -3,19 %.

    Bitcoin

    +0,51 %
    +1,35 %
    -0,64 %
    +15,03 %
    +1.092,62 %

    ETH / USD

    +2,09 %
    +18,63 %
    +47,82 %
    +77,79 %
    +1.585,79 %

    XRP / USD

    +1,41 %
    -4,96 %
    +5,55 %
    +22,43 %
    +1.000,38 %

    SOL / USD

    +1,22 %
    +11,38 %
    +20,07 %
    +16,43 %
    +20.466,53 %




    Verfasst von Markt Bote
