Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Starker Anstieg auf 119.088,74 USD! - 15.08.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,59 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 119.335,93USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,95 %. XRP/USD änderte sich um +1,03 %. Solana SOL/USD änderte sich um +0,95 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,39 %, ETH/USD um +8,86 %, SOL/USD um +7,40 % und XRP/USD änderte sich um -3,19 %.