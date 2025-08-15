    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Watzke verabschiedet sich mit deutlich weniger Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnrückgang: Ebitda um 23% auf 116 Mio. Euro gesunken.
    • Jahresüberschuss fiel um 85% auf 6,5 Mio. Euro.
    • Rekordumsatz von 526 Mio. Euro durch Spielbetrieb.
    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen. Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Ihn will Finanzgeschäftsführer Thomas Treß fast komplett an die Aktionäre ausschütten. Sie sollen sechs Cent je Aktie als Dividende bekommen. Die Zahlen präsentierte das letzte Mal Hans-Joachim Watzke, der sich nach 20 Jahren aus dem Management verabschiedet.

    Grund für den Gewinnrückgang waren geringere Transfererlöse. So hatte der BVB im vorherigen Geschäftsjahr 2023/2024 Jude Bellingham für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid transferiert.

    Wegen der geringeren Transferentgelte sank zudem die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro. Abseits der Spielerverkäufe stieg der Konzernumsatz mit Spielbetrieb, Werbung, TV-Vermarktung und Merchandising um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro auf einen Rekordwert, wie Watzke bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz betonte.

    An der Börse reagierten Anleger entspannt, die im SDax -notierte Aktie des Fußball-Erstligisten stand zuletzt knapp ein halbes Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat sie 16 Prozent zugelegt.

    Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September vorlegen./lew/lic/men/jha/

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (15. August 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 400,19 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +37,93 %/+37,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
