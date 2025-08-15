Annäherung über den Umweg Rohstoffe?

Brasilien muss seit dem 1. August 50 Prozent Zoll auf Produkte zahlen, die in die USA exportiert werden. Doch allen Drohungen und Warnungen in den Sozialen Medien zum Trotz: In Sachen Rohstoffen nähern sich die beiden Länder offensichtlich an und könnten ein Handelsabkommen schließen. Denn neben Kaffee, Fleisch und Holzprodukten ist das Land bei einigen Rohstoffen führend, wie beispielsweise Niobium, Graphit, Seltene Erden und Nickel. Metalle, die die USA dringend benötigen.

Brasilien zahlt für eine Männerfreundschaft

Die Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Jair Bolsonaro belastet inzwischen das Verhältnis der USA zu Brasilien. Denn der US-Präsident hat zum 1. August einen Zoll von 50 Prozent auf Waren aus Brasilien einführen lassen. Damit will er Druck auf das Land ausüben, dessen Gerichte gerade ein Verfahren gegen den Ex-Präsidenten Bolsonaro führen. Inzwischen wurden sogar Sanktionen gegen den leitenden Richter erlassen. Der Schritt ist ein ungewöhnlicher, diplomatischer Zug, aber seit Trumps Amtsübernahme wohl erwartbar. Damit sind vor allem Holzprodukte, Kaffee und Fleisch betroffen – die drei größten Exportgüter Brasiliens. Diese Produkte dürften für US-Verbraucher teurer werden oder in geringerer Menge zur Verfügung stehen. Zudem bemüht sich Brasilien bereits um neue Abnehmer in Fernost, wie beispielsweise China.

Diplomatische Annäherung

Doch das bedeutet nicht, dass dies ein Dauerzustand bleiben muss. Denn nur eine Woche vor der Einführung der Zölle haben die Vereinigten Staaten begonnen, Interesse an einem Handelsabkommen mit Brasilien signalisiert. Dabei steht der Zugang zu kritischen und strategischen Mineralien im Fokus, darunter Niobium und Selten Erden. Gabriel Escobar, Vertreter der US-Botschaft in Brasília und derzeit ranghöchster amerikanischer Diplomat im Land, sprach das Thema bei einem Treffen mit Vertretern des Bergbausektors an. Konkret wurde Ferroniobium bereits von den hohen Zöllen ausgenommen. Nun geht es darum, dass Niobiumoxid und Seltene Erde-Oxide im Rahmen eines Abkommens ebenfalls von Zöllen befreit werden.