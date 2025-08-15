Kostenlose Mercedes-Benz Aktie jetzt bis Ende Oktober sichern (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 53,81 auf Tradegate (15. August 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,67 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -3,08 %/+39,79 % bedeutet.