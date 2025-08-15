    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Kostenlose Mercedes-Benz Aktie jetzt bis Ende Oktober sichern (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Online-Broker XTB reagiert auf die große Nachfrage und
    verlängert seine beliebte Sommeraktion. Ab sofort erhalten neue Kundinnen und
    Kunden, die ein Handelskonto eröffnen und eine beliebige Ersteinzahlung leisten,
    weiterhin eine kostenlose Mercedes-Benz Aktie (Wertpapierkennnummer 710000, die
    Aktie notiert am 15.08.2025 bei rund 53 Euro) Die Aktion läuft bis 31. Oktober
    2025 oder solange der Vorrat von 4.000 Aktien reicht.

    "Das Interesse an unserer Aktion hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen",
    erklärt Jens Chrzanowski , Deutschlandchef von XTB. "Die Nachfrage zeigt uns,
    dass wir mit dieser Einstiegshilfe genau den richtigen Nerv getroffen haben.
    Deshalb möchten wir jetzt noch mehr Anlegerinnen und Anlegern die Chance geben,
    kostenfrei und unkompliziert in die Börse einzusteigen."

    Bei XTB fallen keine Kontoführungs- oder Depotgebühren an. Der Handel mit Aktien
    und ETFs ist kommissionsfrei bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000
    Euro , erst darüber hinaus werden Handelskommissionen fällig.

    "Mit der kostenlosen Aktie bieten wir einen unkomplizierten Start in die
    Geldanlage, ganz ohne versteckte Kosten", so Chrzanowski weiter. "Gleichzeitig
    laden wir Interessierte ein, unsere Plattform kennenzulernen und selbst zu
    erleben, wie einfach und dennoch professionell Investieren sein kann. Trading
    und Investment-Apps unterscheiden sich deutlich, und XTB meint selbstbewusst,
    eine der besten Apps für Deutschland zu haben!"

    Der Anmeldeprozess ist simpel: Von der Registrierung bis zur Kontoaktivierung
    vergehen im Schnitt nur 15 Minuten .

    Weitere Informationen zur Aktion und den Teilnahmebedingungen unter:
    https://aktien.xtb.com/gratis-aktie

    Über XTB

    XTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin,
    der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB
    Investing App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet.
    Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,5 Millionen
    Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.

    Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, die
    unseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunter
    Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und
    Kryptowährungen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen,
    einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun das
    wachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektiv
    diversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, so
    dass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie
    nicht aktiv investieren.

    Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen,
    sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreiche
    Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zu
    helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung.
    Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden am
    Tag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

    In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten haben wir uns auf mehr als
    1.100. Mitarbeiter gesteigert. XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügt
    über Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien,
    Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei,
    Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.

    Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durch
    die weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial Conduct
    Authority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die Cyprus
    Securities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority
    (DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationen
    besuchen Sie bitte xtb.com.

    Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie
    verantwortungsvoll.

    Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

    Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/

    Twitter: https://twitter.com/xtbde

    Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de

    YouTube: https://www.youtube.com/xtbde

    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/

    Pressekontakt:

    Sascha Grundmann
    newskontor - Agentur für Kommunikation
    Graf-Adolf-Straße 20
    40212 Düsseldorf
    Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-21
    E-Mail: mailto:sascha.grundmann@newskontor.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6097571
    OTS: XTB
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 53,81 auf Tradegate (15. August 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,67 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -3,08 %/+39,79 % bedeutet.




