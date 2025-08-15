XTB verlängert Aktion
Kostenlose Mercedes-Benz Aktie jetzt bis Ende Oktober sichern (FOTO)
verlängert seine beliebte Sommeraktion. Ab sofort erhalten neue Kundinnen und
Kunden, die ein Handelskonto eröffnen und eine beliebige Ersteinzahlung leisten,
weiterhin eine kostenlose Mercedes-Benz Aktie (Wertpapierkennnummer 710000, die
Aktie notiert am 15.08.2025 bei rund 53 Euro) Die Aktion läuft bis 31. Oktober
2025 oder solange der Vorrat von 4.000 Aktien reicht.
"Das Interesse an unserer Aktion hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen",
erklärt Jens Chrzanowski , Deutschlandchef von XTB. "Die Nachfrage zeigt uns,
dass wir mit dieser Einstiegshilfe genau den richtigen Nerv getroffen haben.
Deshalb möchten wir jetzt noch mehr Anlegerinnen und Anlegern die Chance geben,
kostenfrei und unkompliziert in die Börse einzusteigen."
Bei XTB fallen keine Kontoführungs- oder Depotgebühren an. Der Handel mit Aktien
und ETFs ist kommissionsfrei bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000
Euro , erst darüber hinaus werden Handelskommissionen fällig.
"Mit der kostenlosen Aktie bieten wir einen unkomplizierten Start in die
Geldanlage, ganz ohne versteckte Kosten", so Chrzanowski weiter. "Gleichzeitig
laden wir Interessierte ein, unsere Plattform kennenzulernen und selbst zu
erleben, wie einfach und dennoch professionell Investieren sein kann. Trading
und Investment-Apps unterscheiden sich deutlich, und XTB meint selbstbewusst,
eine der besten Apps für Deutschland zu haben!"
Der Anmeldeprozess ist simpel: Von der Registrierung bis zur Kontoaktivierung
vergehen im Schnitt nur 15 Minuten .
Weitere Informationen zur Aktion und den Teilnahmebedingungen unter:
https://aktien.xtb.com/gratis-aktie
Über XTB
XTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin,
der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB
Investing App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet.
Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,5 Millionen
Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.
Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, die
unseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunter
Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und
Kryptowährungen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen,
einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun das
wachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektiv
diversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, so
dass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie
nicht aktiv investieren.
Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen,
sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreiche
Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zu
helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung.
Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden am
Tag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.
In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten haben wir uns auf mehr als
1.100. Mitarbeiter gesteigert. XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügt
über Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien,
Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei,
Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.
Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durch
die weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial Conduct
Authority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die Cyprus
Securities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority
(DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte xtb.com.
Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie
verantwortungsvoll.
Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.
Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/
Twitter: https://twitter.com/xtbde
Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de
YouTube: https://www.youtube.com/xtbde
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 53,81 auf Tradegate (15. August 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,67 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -3,08 %/+39,79 % bedeutet.
Industriepolitik ist niemals ideologisch orientiert. Hier geht es um Chancen und Risiken einer technologischen Disruption. Wenn man sich z.B. die bereits erzielten Fortschritte bei der Akku-Technik anschaut und zudem die nächsten Schritte (die gerade in der Entwicklung vollzogen werden) in die Betrachtung miteinbezieht, dann weiß man, dass die Reise zur E-Mobilität nicht aufzuhalten ist. Hier gilt es für Mercedes dabei zu sein oder zu scheitern.
Laut Bernecker TV auf YouTube haben die deutschen Autobauer das Potenzial sich zu verdoppeln 👍
Jetzt stellt Mercedes endlich gute und vor allem wettbewerbsfähige E-Autos her, die aufgrund ihrer Qualität schon heftig nachgefragt werden, und jetzt träumen die Ewig-Gestrigen vom Aus für das Verbrennerverbot. Damit die Autobauer künftig doppelt entwickeln müssen? Damit die Chinesen ihren Vorsprung bei der Zukunftstechnologie weiter ausbauen können? Die Rolle rückwärts könnten wir uns nicht einmal leisten, wenn es nicht auch noch um Klimaschutz ginge. Aber freiwillig auf die wesentlich bessere Technologie (leise, effizient, dynamisch usw.) zu verzichten, das kann nur der fossilen Lobby diesen. Damit auch künftig die Unrechts-Staaten (Saudi-Arabien, Russland, VAE, USA, usw.) weiter Geld mit der Klimazerstörung verdienen können.