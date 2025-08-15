    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Das Finanzamt macht die Steuererklärung

    VLH begrüßt Pilotprojekt, warnt aber vor Nachteilen (FOTO)

    Neustadt a. d. W. (ots) - Unter dem Motto "Die Steuer macht jetzt das Amt" hat
    das Hessische Finanzministerium ein Pilotprojekt gestartet: Ausgewählte
    Bürgerinnen und Bürger, die ihre Steuererklärung trotz Abgabepflicht nicht bis
    zum 31. Juli eingereicht haben, erhalten vom Finanzamt Kassel einen Vorschlag
    für ihre Einkommensteuerveranlagung - ohne dass sie selbst aktiv werden müssen.
    Aus Sicht des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist
    dies grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist die Grundidee nicht ganz neu. Und
    wer weitere Ausgaben hatte, muss diese nachträglich angeben - und sollte dies
    auch tun.

    Vorausgefüllte Steuererklärung existiert seit Jahren

    "Gerade bei Arbeitnehmern und Rentnern verfügt das Finanzamt bereits über viele
    relevante Informationen wie Lohndaten, Sozialleistungen, Rentenbezüge oder
    Versicherungsbeiträge", erläutert Uwe Rauhöft, Vorstandsmitglied des
    Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) und
    Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). "Es ist
    daher naheliegend, dass die Finanzverwaltung in einfachen Fällen die
    Steuererklärung gleich selbst erstellt - und dieses Angebot ist durchaus zu
    begrüßen."

    Die Grundidee ist jedoch nicht neu: Unter dem Stichwort "vorausgefüllte
    Steuererklärung" gibt es bereits seit Jahren die Möglichkeit, vorhandene Daten
    direkt in die Steuererklärung zu übernehmen. Zudem gab es in
    Mecklenburg-Vorpommern schon vor einigen Jahren ein ähnliches Pilotprojekt,
    damals speziell für Rentnerinnen und Rentner.

    Weitere Ausgaben müssen selbst ergänzt werden

    Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und den Termin versäumt,
    erhält in der Regel in allen Bundesländern ohne Abgabe der Steuererklärung einen
    Steuerbescheid. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um eine Schätzung der
    Besteuerungsgrundlagen. Tatsächlich berücksichtigen die Finanzämter hierbei die
    ihnen bekannten Daten. "Dies ist im Grunde dasselbe Verfahren wie jetzt in
    Kassel", so Uwe Rauhöft.

    Wichtiger Unterschied: Bei einer Schätzung setzt das Finanzamt in der Regel
    einen Verspätungszuschlag fest - und es besteht formell weiterhin die Pflicht
    zur Abgabe der Steuererklärung. "Das Verfahren in Kassel ist im Kern ähnlich,
    nur eben bürgerfreundlicher: Statt Mahnung, Zwangsgeld und Zuschlägen gibt es
    jetzt einen konkreten Vorschlag des Finanzamts - und den kann man annehmen oder
    noch korrigieren beziehungsweise durch weitere Angaben zu absetzungsfähigen
    Ausgaben ergänzen", erläutert Uwe Rauhöft.

    In vielen Fällen bleibt steuerliche Beratung wichtig

    Wenn keine Steuererklärung abgegeben wurde, kann das Finanzamt nur die Daten
    berücksichtigen, die ihm vorliegen. Wer als Arbeitnehmer oder Rentner weitere
    Ausgaben geltend machen möchte - etwa Werbungskosten, Krankheitskosten oder
    Spenden -, muss sie selbst ergänzen. "Und diese Möglichkeit darf auf keinen Fall
    wegfallen", betont Jörg Strötzel, Vorstandsvorsitzender der VLH. Denn ansonsten
    würde sich die Steuererklärung zwar vereinfachen. Allerdings würden völlig
    unterschiedliche Sachverhalte gleichbehandelt.

    "Die Möglichkeit, weitere Angaben zu machen, ist für eine gerechte Besteuerung
    unverzichtbar. Denn sonst könnte das Ganze für viele eine versteckte
    Steuererhöhung bedeuten", sagt Jörg Strötzel. Hier gebe es bereits sinnvolle
    Pauschalen, beispielsweise für die Fahrt zur Arbeit, ergänzt Uwe Rauhöft. In
    vielen Fällen werden Ansprechpartner wie die VLH, der größte
    Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands, oder Steuerberater für die Bürgerinnen und
    Bürger wichtig bleiben, um tatsächlich das optimale Steuerergebnis zu erzielen.

    Und: Bis auf die von Dritten gemeldeten Daten bleibt die Verantwortung für die
    Richtigkeit der Angaben in der Steuererklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern.
    Das gilt nicht nur für zusätzlich angegebene Ausgaben, sondern auch für weitere
    Einkünfte, beispielsweise aus Vermietung oder Auslandsbezügen. "Diese müssen dem
    Finanzamt auch weiterhin korrekt angegeben werden", betont VLH-Vorstandschef
    Jörg Strötzel.

    Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

    Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
    als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
    Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
    VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
    Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
    sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
    der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

