VLH begrüßt Pilotprojekt, warnt aber vor Nachteilen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Unter dem Motto "Die Steuer macht jetzt das Amt" hat

das Hessische Finanzministerium ein Pilotprojekt gestartet: Ausgewählte

Bürgerinnen und Bürger, die ihre Steuererklärung trotz Abgabepflicht nicht bis

zum 31. Juli eingereicht haben, erhalten vom Finanzamt Kassel einen Vorschlag

für ihre Einkommensteuerveranlagung - ohne dass sie selbst aktiv werden müssen.

Aus Sicht des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist

dies grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist die Grundidee nicht ganz neu. Und

wer weitere Ausgaben hatte, muss diese nachträglich angeben - und sollte dies

auch tun.



Vorausgefüllte Steuererklärung existiert seit Jahren





"Gerade bei Arbeitnehmern und Rentnern verfügt das Finanzamt bereits über viele

relevante Informationen wie Lohndaten, Sozialleistungen, Rentenbezüge oder

Versicherungsbeiträge", erläutert Uwe Rauhöft, Vorstandsmitglied des

Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) und

Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). "Es ist

daher naheliegend, dass die Finanzverwaltung in einfachen Fällen die

Steuererklärung gleich selbst erstellt - und dieses Angebot ist durchaus zu

begrüßen."



Die Grundidee ist jedoch nicht neu: Unter dem Stichwort "vorausgefüllte

Steuererklärung" gibt es bereits seit Jahren die Möglichkeit, vorhandene Daten

direkt in die Steuererklärung zu übernehmen. Zudem gab es in

Mecklenburg-Vorpommern schon vor einigen Jahren ein ähnliches Pilotprojekt,

damals speziell für Rentnerinnen und Rentner.



Weitere Ausgaben müssen selbst ergänzt werden



Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und den Termin versäumt,

erhält in der Regel in allen Bundesländern ohne Abgabe der Steuererklärung einen

Steuerbescheid. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um eine Schätzung der

Besteuerungsgrundlagen. Tatsächlich berücksichtigen die Finanzämter hierbei die

ihnen bekannten Daten. "Dies ist im Grunde dasselbe Verfahren wie jetzt in

Kassel", so Uwe Rauhöft.



Wichtiger Unterschied: Bei einer Schätzung setzt das Finanzamt in der Regel

einen Verspätungszuschlag fest - und es besteht formell weiterhin die Pflicht

zur Abgabe der Steuererklärung. "Das Verfahren in Kassel ist im Kern ähnlich,

nur eben bürgerfreundlicher: Statt Mahnung, Zwangsgeld und Zuschlägen gibt es

jetzt einen konkreten Vorschlag des Finanzamts - und den kann man annehmen oder

noch korrigieren beziehungsweise durch weitere Angaben zu absetzungsfähigen

Ausgaben ergänzen", erläutert Uwe Rauhöft.



In vielen Fällen bleibt steuerliche Beratung wichtig



Wenn keine Steuererklärung abgegeben wurde, kann das Finanzamt nur die Daten

berücksichtigen, die ihm vorliegen. Wer als Arbeitnehmer oder Rentner weitere

Ausgaben geltend machen möchte - etwa Werbungskosten, Krankheitskosten oder

Spenden -, muss sie selbst ergänzen. "Und diese Möglichkeit darf auf keinen Fall

wegfallen", betont Jörg Strötzel, Vorstandsvorsitzender der VLH. Denn ansonsten

würde sich die Steuererklärung zwar vereinfachen. Allerdings würden völlig

unterschiedliche Sachverhalte gleichbehandelt.



"Die Möglichkeit, weitere Angaben zu machen, ist für eine gerechte Besteuerung

unverzichtbar. Denn sonst könnte das Ganze für viele eine versteckte

Steuererhöhung bedeuten", sagt Jörg Strötzel. Hier gebe es bereits sinnvolle

Pauschalen, beispielsweise für die Fahrt zur Arbeit, ergänzt Uwe Rauhöft. In

vielen Fällen werden Ansprechpartner wie die VLH, der größte

Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands, oder Steuerberater für die Bürgerinnen und

Bürger wichtig bleiben, um tatsächlich das optimale Steuerergebnis zu erzielen.



Und: Bis auf die von Dritten gemeldeten Daten bleibt die Verantwortung für die

Richtigkeit der Angaben in der Steuererklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Das gilt nicht nur für zusätzlich angegebene Ausgaben, sondern auch für weitere

Einkünfte, beispielsweise aus Vermietung oder Auslandsbezügen. "Diese müssen dem

Finanzamt auch weiterhin korrekt angegeben werden", betont VLH-Vorstandschef

Jörg Strötzel.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.

Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen

der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.



