Das Finanzamt macht die Steuererklärung
VLH begrüßt Pilotprojekt, warnt aber vor Nachteilen (FOTO)
Neustadt a. d. W. (ots) - Unter dem Motto "Die Steuer macht jetzt das Amt" hat
das Hessische Finanzministerium ein Pilotprojekt gestartet: Ausgewählte
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Steuererklärung trotz Abgabepflicht nicht bis
zum 31. Juli eingereicht haben, erhalten vom Finanzamt Kassel einen Vorschlag
für ihre Einkommensteuerveranlagung - ohne dass sie selbst aktiv werden müssen.
Aus Sicht des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist
dies grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist die Grundidee nicht ganz neu. Und
wer weitere Ausgaben hatte, muss diese nachträglich angeben - und sollte dies
auch tun.
Vorausgefüllte Steuererklärung existiert seit Jahren
das Hessische Finanzministerium ein Pilotprojekt gestartet: Ausgewählte
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Steuererklärung trotz Abgabepflicht nicht bis
zum 31. Juli eingereicht haben, erhalten vom Finanzamt Kassel einen Vorschlag
für ihre Einkommensteuerveranlagung - ohne dass sie selbst aktiv werden müssen.
Aus Sicht des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist
dies grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist die Grundidee nicht ganz neu. Und
wer weitere Ausgaben hatte, muss diese nachträglich angeben - und sollte dies
auch tun.
Vorausgefüllte Steuererklärung existiert seit Jahren
"Gerade bei Arbeitnehmern und Rentnern verfügt das Finanzamt bereits über viele
relevante Informationen wie Lohndaten, Sozialleistungen, Rentenbezüge oder
Versicherungsbeiträge", erläutert Uwe Rauhöft, Vorstandsmitglied des
Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) und
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). "Es ist
daher naheliegend, dass die Finanzverwaltung in einfachen Fällen die
Steuererklärung gleich selbst erstellt - und dieses Angebot ist durchaus zu
begrüßen."
Die Grundidee ist jedoch nicht neu: Unter dem Stichwort "vorausgefüllte
Steuererklärung" gibt es bereits seit Jahren die Möglichkeit, vorhandene Daten
direkt in die Steuererklärung zu übernehmen. Zudem gab es in
Mecklenburg-Vorpommern schon vor einigen Jahren ein ähnliches Pilotprojekt,
damals speziell für Rentnerinnen und Rentner.
Weitere Ausgaben müssen selbst ergänzt werden
Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und den Termin versäumt,
erhält in der Regel in allen Bundesländern ohne Abgabe der Steuererklärung einen
Steuerbescheid. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um eine Schätzung der
Besteuerungsgrundlagen. Tatsächlich berücksichtigen die Finanzämter hierbei die
ihnen bekannten Daten. "Dies ist im Grunde dasselbe Verfahren wie jetzt in
Kassel", so Uwe Rauhöft.
Wichtiger Unterschied: Bei einer Schätzung setzt das Finanzamt in der Regel
einen Verspätungszuschlag fest - und es besteht formell weiterhin die Pflicht
zur Abgabe der Steuererklärung. "Das Verfahren in Kassel ist im Kern ähnlich,
nur eben bürgerfreundlicher: Statt Mahnung, Zwangsgeld und Zuschlägen gibt es
jetzt einen konkreten Vorschlag des Finanzamts - und den kann man annehmen oder
noch korrigieren beziehungsweise durch weitere Angaben zu absetzungsfähigen
Ausgaben ergänzen", erläutert Uwe Rauhöft.
In vielen Fällen bleibt steuerliche Beratung wichtig
Wenn keine Steuererklärung abgegeben wurde, kann das Finanzamt nur die Daten
berücksichtigen, die ihm vorliegen. Wer als Arbeitnehmer oder Rentner weitere
Ausgaben geltend machen möchte - etwa Werbungskosten, Krankheitskosten oder
Spenden -, muss sie selbst ergänzen. "Und diese Möglichkeit darf auf keinen Fall
wegfallen", betont Jörg Strötzel, Vorstandsvorsitzender der VLH. Denn ansonsten
würde sich die Steuererklärung zwar vereinfachen. Allerdings würden völlig
unterschiedliche Sachverhalte gleichbehandelt.
"Die Möglichkeit, weitere Angaben zu machen, ist für eine gerechte Besteuerung
unverzichtbar. Denn sonst könnte das Ganze für viele eine versteckte
Steuererhöhung bedeuten", sagt Jörg Strötzel. Hier gebe es bereits sinnvolle
Pauschalen, beispielsweise für die Fahrt zur Arbeit, ergänzt Uwe Rauhöft. In
vielen Fällen werden Ansprechpartner wie die VLH, der größte
Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands, oder Steuerberater für die Bürgerinnen und
Bürger wichtig bleiben, um tatsächlich das optimale Steuerergebnis zu erzielen.
Und: Bis auf die von Dritten gemeldeten Daten bleibt die Verantwortung für die
Richtigkeit der Angaben in der Steuererklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Das gilt nicht nur für zusätzlich angegebene Ausgaben, sondern auch für weitere
Einkünfte, beispielsweise aus Vermietung oder Auslandsbezügen. "Diese müssen dem
Finanzamt auch weiterhin korrekt angegeben werden", betont VLH-Vorstandschef
Jörg Strötzel.
Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands
Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.
Pressekontakt:
Steffen Gall
Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)
Fritz-Voigt-Str. 13
67433 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel.: 06321 4901-0
Fax: 06321 4901-49
E-Mail: mailto:presse@vlh.de
Web: http://www.vlh.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6097572
OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH
relevante Informationen wie Lohndaten, Sozialleistungen, Rentenbezüge oder
Versicherungsbeiträge", erläutert Uwe Rauhöft, Vorstandsmitglied des
Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) und
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). "Es ist
daher naheliegend, dass die Finanzverwaltung in einfachen Fällen die
Steuererklärung gleich selbst erstellt - und dieses Angebot ist durchaus zu
begrüßen."
Die Grundidee ist jedoch nicht neu: Unter dem Stichwort "vorausgefüllte
Steuererklärung" gibt es bereits seit Jahren die Möglichkeit, vorhandene Daten
direkt in die Steuererklärung zu übernehmen. Zudem gab es in
Mecklenburg-Vorpommern schon vor einigen Jahren ein ähnliches Pilotprojekt,
damals speziell für Rentnerinnen und Rentner.
Weitere Ausgaben müssen selbst ergänzt werden
Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und den Termin versäumt,
erhält in der Regel in allen Bundesländern ohne Abgabe der Steuererklärung einen
Steuerbescheid. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um eine Schätzung der
Besteuerungsgrundlagen. Tatsächlich berücksichtigen die Finanzämter hierbei die
ihnen bekannten Daten. "Dies ist im Grunde dasselbe Verfahren wie jetzt in
Kassel", so Uwe Rauhöft.
Wichtiger Unterschied: Bei einer Schätzung setzt das Finanzamt in der Regel
einen Verspätungszuschlag fest - und es besteht formell weiterhin die Pflicht
zur Abgabe der Steuererklärung. "Das Verfahren in Kassel ist im Kern ähnlich,
nur eben bürgerfreundlicher: Statt Mahnung, Zwangsgeld und Zuschlägen gibt es
jetzt einen konkreten Vorschlag des Finanzamts - und den kann man annehmen oder
noch korrigieren beziehungsweise durch weitere Angaben zu absetzungsfähigen
Ausgaben ergänzen", erläutert Uwe Rauhöft.
In vielen Fällen bleibt steuerliche Beratung wichtig
Wenn keine Steuererklärung abgegeben wurde, kann das Finanzamt nur die Daten
berücksichtigen, die ihm vorliegen. Wer als Arbeitnehmer oder Rentner weitere
Ausgaben geltend machen möchte - etwa Werbungskosten, Krankheitskosten oder
Spenden -, muss sie selbst ergänzen. "Und diese Möglichkeit darf auf keinen Fall
wegfallen", betont Jörg Strötzel, Vorstandsvorsitzender der VLH. Denn ansonsten
würde sich die Steuererklärung zwar vereinfachen. Allerdings würden völlig
unterschiedliche Sachverhalte gleichbehandelt.
"Die Möglichkeit, weitere Angaben zu machen, ist für eine gerechte Besteuerung
unverzichtbar. Denn sonst könnte das Ganze für viele eine versteckte
Steuererhöhung bedeuten", sagt Jörg Strötzel. Hier gebe es bereits sinnvolle
Pauschalen, beispielsweise für die Fahrt zur Arbeit, ergänzt Uwe Rauhöft. In
vielen Fällen werden Ansprechpartner wie die VLH, der größte
Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands, oder Steuerberater für die Bürgerinnen und
Bürger wichtig bleiben, um tatsächlich das optimale Steuerergebnis zu erzielen.
Und: Bis auf die von Dritten gemeldeten Daten bleibt die Verantwortung für die
Richtigkeit der Angaben in der Steuererklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Das gilt nicht nur für zusätzlich angegebene Ausgaben, sondern auch für weitere
Einkünfte, beispielsweise aus Vermietung oder Auslandsbezügen. "Diese müssen dem
Finanzamt auch weiterhin korrekt angegeben werden", betont VLH-Vorstandschef
Jörg Strötzel.
Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands
Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr
als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen
Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die
VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.
Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt
sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen
der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.
Pressekontakt:
Steffen Gall
Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)
Fritz-Voigt-Str. 13
67433 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel.: 06321 4901-0
Fax: 06321 4901-49
E-Mail: mailto:presse@vlh.de
Web: http://www.vlh.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6097572
OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH
Autor folgen