Blackout in Deutschland - Horrorszenario oder reale Gefahr? GEPVOLT sieht Batteriespeicher als Schlüssel zur Versorgungssicherheit (FOTO)

Was für eine Power steckt denn da jetzt drin? Die MUSS JETZT runter ! macht sie aber nicht 🤣

Im Tageschart werden die Shorts bald von einem Kaufsignal zerrissen. Höchstspannung!





Bei genau 26,- ist ein unechtes Gap verblieben. Das sollte nicht stören. Sonst war der Anstieg einfach ... wie sagt man ... astrein!

Anfang Mai, Juni und Juli war der aktuelle Preisbereich hart umkämpft ~26,70. Wird wieder nicht aufgegeben. Großartig!

Ich finde das es die Wahrscheinlichkeit stark erhöht hier wieder einen Support auszubilden. Werden es sehen. SL 😉