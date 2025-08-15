Blackout in Deutschland - Horrorszenario oder reale Gefahr? GEPVOLT sieht Batteriespeicher als Schlüssel zur Versorgungssicherheit (FOTO)
Hilden (ots) - Die jüngsten Ereignisse im deutschen Stromnetz haben eine
deutliche Warnung ausgesprochen: Die Energiewende steht ohne ausreichende
Speicherinfrastruktur vor einer kritischen Belastungsprobe. Am 19. und 20. März
2025 kam es zu beispiellosen Schwankungen in der Netzfrequenz und zu massiven
Eingriffen seitens der Netzbetreiber, um einen Zusammenbruch des Systems zu
verhindern.
Der Netzfrequenzinfodienst meldete am 19. März erstmals offiziell eine
"angespannte Situation im Verbundnetz". Zwischen 12 und 18 Uhr schwankte die
Netzfrequenz stark, mit Ausschlägen über 50,1 Hertz und Einbrüchen unter 49,9
Hertz. Diese Werte liegen gefährlich nahe an den automatischen
Notabschaltgrenzen.
Von Strommangel zu Stromüberfluss in Rekordzeit
Am Vormittag fehlten im Netz zeitweise 1.900 Megawatt Leistung - nahezu zwei
Atomkraftwerke. Wenige Stunden später lag ein Überschuss von 1.595 Megawatt vor.
Solche Schwankungen stellen für Netzbetreiber eine enorme Herausforderung dar:
Um einen Blackout zu vermeiden, mussten binnen Stunden zahlreiche Großanlagen
gezielt abgeregelt werden.
In Bayern wurden allein an diesem Tag rund 2.600 Photovoltaikanlagen vom Netz
genommen. Grund war ein historischer Einspeiserekord: Über 43.700 Megawatt
Solarstrom speisten zeitgleich ins Netz ein. In nur 15 Minuten änderte sich die
Einspeisung um mehr als 3.000 Megawatt - vergleichbar mit der abrupten Zu- oder
Abschaltung von drei großen Kraftwerken. Über eine Stunde hinweg betrug die
Veränderung sogar 12.600 Megawatt , das entspricht der Leistung von acht bis
neun Atomkraftwerken.
Redispatch auf Rekordniveau
Um das Netz stabil zu halten, greifen die Übertragungsnetzbetreiber auf
sogenannte Redispatch-Maßnahmen zurück. Dabei werden Erzeugungsanlagen gezielt
hoch- oder heruntergefahren, um Engpässe zu vermeiden.
Bis zum 19. März 2025 gab es bereits 4.485 solcher Eingriffe , verglichen mit
3.861 im Vorjahr - ein Anstieg um über 16 %. Die abgeregelte Energiemenge stieg
von 5,7 Terawattstunden auf 6,2 Terawattstunden . Zum Vergleich: Diese
Energiemenge hätte ausgereicht, um über zwei Millionen Haushalte ein Jahr lang
mit Strom zu versorgen.
Preisschocks an der Strombörse
Die Netzschwankungen spiegelten sich unmittelbar in den Strompreisen wider. Am
20. März reichten die Preise an der Börse von 0,4 Euro pro Megawattstunde bis zu
280 Euro - ein Preissprung um das 700-Fache innerhalb weniger Stunden. Am 19.
März waren es über mehrere Stunden sogar Minuspreise , gefolgt von einem
abrupten Anstieg auf 250 Euro.
Solche extremen Preisausschläge sind ein direktes Symptom fehlender Flexibilität
