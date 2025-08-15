Wie Big Tech den Kleinen den Atem raubt – die unfaire KI-Realität an der Börse!

Während Branchengrößen wie Microsoft und Nvidia seit Jahresbeginnrichtig gut zugelegt haben und damit den Large-Cap-Technologieindex zweistellig nach oben trieben, liegt der Small-Cap-Technologieindex leicht im Minus.

Das Ausmaß der Outperformance lässt Analysten zufolge immer weniger Chancen für kleinere Unternehmen, den Rückstand aufzuholen. "Für eine Outperformance sind bestimmte Ressourcen erforderlich, und deshalb schneiden die Large Caps so viel besser ab. All die Investitionen, die sie tätigen, all die Macht, die sie haben, all das schlägt sich in Ergebnissen und Performance nieder“, erklärte Dina Ting, Leiterin des globalen Indexportfoliomanagements bei Franklin Templeton. Small- und Mid-Caps hätten weder die Kapazitäten noch das überschüssige Kapital, um mitzuhalten.

Allein Microsoft plant im Geschäftsjahr 2026 Kapitalausgaben von 86 Milliarden US-Dollar, Das entspricht fast die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung des Small-Cap-Tech-Index, der bei rund 180 Milliarden US-Dollar liegt. Kleinere KI-Firmen wie Figma bleiben für Investoren oft unerreichbar, weil sie den Gang an die Börse hinauszögern, bis ihre Bewertung bereits deutlich gestiegen ist.

"Der Grund für die Underperformance von Small-Cap-Technologieunternehmen ist, dass wir einfach nicht genug KI in Small Caps haben, und die KI, die wir haben, kann nur schwer konkurrieren, weil sie so klein ist", sagte Steven DeSanctis, Small- und Mid-Cap-Aktienstratege bei Jefferies.

Neben den hohen Investitionshürden droht vielen kleineren Tech-Firmen, dass ihre Geschäftsmodelle durch KI obsolet werden. Die Aktien von Wix.com und Chegg verloren in diesem Jahr stark an Wert. Auch C3.ai und BigBear.ai brachen jüngst nach schwachen Quartalszahlen ein.

Die Berichtssaison zeigt die Spaltung deutlich

Rund 77 Prozent der Small-Cap-Techs übertrafen die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, bei Large Caps lag die Quote bei 91 Prozent beziehungsweise 85 Prozent. "Der Markt bezahlt für Wachstum, und das Wachstum, das man bei Large-Cap-Technologieunternehmen sieht, ist einfach so viel besser als das, was man bei Small- und Mid-Cap-Technologieunternehmen bekommt", so DeSanctis. Zwar rechnet er mit einer gewissen Aufholbewegung bei kleineren Firmen, doch die Performance-Lücke dürfte vorerst bestehen bleiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



