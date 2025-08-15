    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Watzke

    Keine Kandidatur für BVB-Präsidentenamt, falls Rivale vorgeschlagen wird

    Für Sie zusammengefasst
    • Watzke zieht Kandidatur bei Lunow-Nominierung zurück.
    • Wahl der neuen Vereinsführung im November 2023.
    • Watzke bleibt entspannt trotz möglicher Konkurrenz.
    Watzke - Keine Kandidatur für BVB-Präsidentenamt, falls Rivale vorgeschlagen wird
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Im Kampf um das Präsidentenamt bei Borussia Dortmund hat Hans-Joachim Watzke angekündigt, seine Kandidatur zurückzuziehen, falls der Wahlausschuss des Vereins den aktuellen Amtsinhaber vorschlägt. Diesen Schritt kündigte der 66-Jährige bei der Bilanz-Pressekonferenz des an der Börse notierten Fußball-Bundesligisten in Dortmund an. Watzke hatte zuletzt bestätigt, dass er sich für das Amt bewerben werde.

    Im November wählen die Vereinsmitglieder ihre neue Führung. Der eingetragene Verein hält die Mehrheit an dem im SDax notierten Fußball-Bundesligisten, den Watzke über 20 Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung geleitet hat.

    Watzkes ehemaliger Freund und Amtsinhaber Reinhold Lunow hatte überraschend angekündigt, entgegen seiner bisherigen internen Zusagen doch noch einmal zur Wahl antreten zu wollen.

    Laut den Statuten des Vereins schlägt ein Wahlausschuss der Mitgliederversammlung einen Kandidaten vor. Er sei ganz entspannt, was die Wahl im Herbst angehe, sagte Watzke. "Falls der Wahlausschuss Lunow nominiert, ziehe ich zurück", sagte er./lic/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (15. August 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 400,19 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +37,74 %/+37,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
