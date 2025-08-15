Stark nach Staatseinstieg

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt die US-Regierung einen möglichen Einstieg bei Intel, wodurch die geplante Fertigung von Intel im Bundesstaat Ohio gestützt werden soll. Der Konzern hat in den letzten Jahren nämlich den Boom der Künstlichen Intelligenz gänzlich verpasst und massiv Boden zu den Rivalen wie NVIDIA und AMD verloren. Drastische Sparmaßnahmen waren die Folge. Intel äußerte sich auf Bloomberg-Anfrage nicht konkret zu den möglichen Plänen. Trump hatte zuvor den sofortigen Rücktritt des Intel-Chefs gefordert, nachdem ein amerikanischer Senator dem Chip-Manager zu große Nähe zu China vorwarf. Währenddessen tendiert die Intel-Aktie seit Sommer letzten Jahres lustlos auf einer Unterstützung um 18,85 US-Dollar seitwärts und lässt mit verlässlichen Signalen auf sich warten. Sollte sich jedoch die Nachricht eines Einstiegs der US-Regierung bewahrheiten, könnte dies als Katalysator für eine kleinere Rallye bei Intel dienen.

Von einer Rallye der wertvollsten Technologieunternehmen kann Intel nur träumen, dennoch würde sich bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 24,05 US-Dollar die Möglichkeit eines kurzen Anstiegs an das Novemberhoch aus 2024 bei 26,43 US-Dollar ergeben und könnte für ein spekulatives Long-Investment herhalten. Gelingt es auch diese Hürde auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, könnte der nächste Halt aller Wahrscheinlichkeit bei 30,35 US-Dollar stattfinden. Auf der Unterseite ist Intel um 18,84 US-Dollar wahrlich gut abgesichert, wie die Kursentwicklung der letzten Monate aufzeigt. Erst darunter müsste man sich als Anleger Sorgen über einen Preisverfall auf rund 12,00 US-Dollar bei Intel machen.

Fazit: Sobald Intel den Sprung über die kleinere Hürde bestehend aus den Zwischenhochs aus Juli dieses Jahres bei 24,04 US-Dollar vollzieht, könnte eine Kaufwelle auf 26,43 US-Dollar und darüber sogar in der Spitze auf 27,55 US-Dollar einsetzen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM2980 würde sich hieraus eine mögliche Renditechance von insgesamt 99 Prozent ergeben. Endgültiges Ziel des Scheins wurde bei 0,62 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 22,65 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,20 Euro ergeben. Wegen der unkalkulierbaren Risiken sollte die Positionsgröße entsprechend dem persönlichen Gefahrenprofil angepasst werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2980 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,30 - 0,31 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 21,0052 US-Dollar Basiswert: Intel Corp. KO-Schwelle: 21,0052 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 23,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,62 Euro Hebel: 6,6 Kurschance: + 99 Prozent Börse Frankfurt

