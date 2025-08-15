Aktien New York Ausblick
Dow steigt vor Trump-Putin-Gipfel
- Gemischter Börsenstart vor Trump-Putin-Gipfel.
- Dow Jones steigt dank Unitedhealth um 0,6 Prozent.
- Chipsektor belastet durch Applied Materials' Ausblick.
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin ein gemischter Auftakt ab. Vorbörslich haben die Standardwerte im Dow Jones Industrial bei den Anlegern die Favoritenrolle inne. Auch Konjunkturdaten standen im Blickfeld wegen Indizien, wie wahrscheinlich eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ist.
"Obwohl der Ausgang des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska ungewiss ist, gehen wir tendenziell von einem teilweisen Waffenstillstand aus", schrieb der JPMorgan-Experte Nicolaie Alexandru-Chidesciuc in einer Studie. Als zweitwahrscheinlichste Option sieht er eine Einigung auf ein weiteres Treffen auf höchster Ebene. Die Chance, dass es zu einem Friedensabkommen kommt, hält er in diesem Jahr aber weiterhin für gering, da Russlands Forderungen nach wie vor mit der Ukraine unvereinbar seien.
Getragen von einem Kurssprung beim Schwergewicht Unitedhealth wurde der Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart vom Broker IG 0,6 Prozent höher bei 45.174 Punkten taxiert. Anders als der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 , die am Mittwoch Rekorde aufgestellt hatten, stammt die Bestmarke des Wall-Street-Leitindex noch vom Dezember.
Der Nasdaq 100 wird am Freitag nahe am Vortagsniveau erwartet. Getrübt wird die Stimmung in diesem Sektor vom Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials , dessen Aktienkurs wegen eines enttäuschenden Ausblicks auf das Schlussquartal um 13 Prozent absackte. Auch andere Branchenwerte könnten davon belastet werden. Vor allem galt dies vorbörslich für die Konkurrenten Lam Research und KLA .
Bei Unitedhealth sorgte es vorbörslich für einen Kurssprung um zehn Prozent, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im zweiten Quartal Aktien des
Krankenversicherers gekauft hat, die in diesem Jahr eine düstere Kursentwicklung hinter sich haben. Außerdem standen die Firmen Lennar und DR Horton auf dem Berkshire-Einkaufszettel. Die Kurse
dieser beiden Firmen legten auch bis zu drei Prozent zu.
Um drei Prozent weiter nach oben geht es vorbörslich auch bei Intel . Thema bleibt dort ein möglicher Staatseinstieg, der dem Kurs am Vortag schon Schub gegeben hatte. Die Trump-Regierung spreche mit dem Chipkonzern darüber, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg kurz vor Handelsschluss unter Berufung auf Kreise berichtet. Für Anleger werde Intel damit vorerst wieder eine Hoffnungsaktie, schrieb Analyst Stacy Rasgon von Bernstein./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,45 % und einem Kurs von 139,9 auf Tradegate (15. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +24,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 91,17 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -1,08 %/+17,76 % bedeutet.
@Timburg
Laut Google: "
"Frontier Markets, auch Grenzmärkte genannt, sind Volkswirtschaften, die wirtschaftlich weiter entwickelt sind als die am wenigsten entwickelten Länder, aber noch nicht die Kriterien für Schwellenländer erfüllen, da sie zu klein, zu illiquide oder zu risikobehaftet sind, um als solche klassifiziert zu werden. Diese Märkte sind Teil der Entwicklungsländer und werden oft als potenzielle zukünftige Emerging Markets angesehen, da sie das Ziel verfolgen, den Status eines Schwellenlandes zu erreichen. Die Bezeichnung wurde 1992 von Farida Khambata, damals bei der International Finance Corporation (IFC), geprägt, um kleinere und weniger zugängliche, aber dennoch investierbare Märkte zu beschreiben.
Frontier Markets unterscheiden sich von den traditionellen Emerging Markets durch geringere Marktkapitalisierung, geringere Liquidität und oft höhere Transaktionskosten. Sie werden von Investoren gesucht, die auf langfristige, hohe Renditen abzielen und gleichzeitig eine geringe Korrelation zu anderen Märkten anstreben. Die Märkte sind typischerweise von einer jungen, wachsenden Bevölkerung geprägt, was ein hohes wirtschaftliches Potenzial verspricht. Beispiele für Länder, die zu den Frontier Markets gehören, sind Vietnam, Kenia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Marokko und Rumänien. Auch kleinere, relativ hoch entwickelte Länder wie die baltischen Staaten oder Island werden manchmal in diese Kategorie eingeordnet, da sie zu klein für den Status eines Emerging Market sind."
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.