Bybit EU zapft XION für den ersten Launchpool in der EU an und eröffnet regulierten Zugang für mehr als 450 Millionen Nutzer

Der Launchpool wird eine Gesamtgröße von 100.000 XION haben, die sich wie folgt verteilen:

WIEN, 15. August 2025 /PRNewswire/ -- XION, die verbraucherorientierte Layer-1-Blockchain, gab heute bekannt, dass es das erste Launchpool-Projekt auf Bybits EU-Börse sein wird. Die Partnerschaft kommt, nachdem Bybit im Mai 2025 die MiCAR-Lizenz bekommen hat und Bybit.eu gestartet ist. Damit können verifizierte Nutzer aus dem EWR auf einer Plattform einsteigen, die alle Regeln einhält, und dort Vermögenswerte mit Rendite bekommen, um XION zu verdienen.

XION ist führend bei der Einhaltung der MiCA-Richtlinien und hat bereits den Bybit Global Launchpool eingeführt.

Die Partnerschaft verbindet die verbraucherorientierte Layer-1-Lösung von XION mit den Nutzern von Bybit EU in 29 EWR-Märkten.

Der allererste Launchpool auf der neuen EU-Börse von Bybit, die jetzt MiCA

50.000 XION an XION-Staker (geschätzter APR: 60 %)

30.000 XION an MNT-Staker (geschätzte APR: 36 %)

20.000 XION an USDC-Staker (geschätzter APR: 24 %)

Als eines der wenigen Layer-1-Projekte, die von Circle Ventures unterstützt werden, hat XION eine starke Zugkraft bei der Bereitstellung von Blockchain-basierten Erfahrungen für alltägliche Nutzer, mit mehr als 100 globalen Marken, die seine Plattform nutzen. XION hat seine Präsenz in Europa stetig ausgebaut: Als erste Layer-1-Blockchain veröffentlichte das Unternehmen ein MiCA Title II Whitepaper, integrierte sich im Juni nativ in das in Paris ansässige Ledger, wurde im Sommer dieses Jahres auf Bitvavo gelistet und arbeitet bereits mit führenden europäischen Marken an Blockchain-gestützten Kundenerlebnissen.

Einer der Hauptschwerpunkte von Bybit im Jahr 2025 ist die europäische Expansion. Als erster Launchpool-Partner auf der MiCAR-konformen EU-Plattform von Bybit EU wird XION Zugang zu einem wachsenden regulierten europäischen Publikum haben.

„Die Tatsache, dass wir der erste Launchpool auf Bybit EU sind, ist ein wichtiges Signal für die enge Partnerschaft zwischen XION und Bybit und unseren gemeinsamen Fokus auf die Expansion in den europäischen Märkten", sagte Anthony Anzalone, Gründer von XION. „Europa ist jetzt das Versuchsfeld für regulierte digitale Vermögenswerte, und zusammen mit Bybit EU schaffen wir einen Präzedenzfall dafür, wie das Mainstream-Publikum die Blockchain-Technologie auf sichere und intuitive Weise entdecken und sich mit ihr beschäftigen kann."