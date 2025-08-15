    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Einzelhandelsumsätze steigen etwas weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsätze im US-Einzelhandel steigen um 0,5 Prozent.
    • Erwarteter Anstieg lag bei 0,6 Prozent, enttäuschend.
    • Vormonatszahlen wurden auf 0,9 Prozent nach oben korrigiert.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juli etwas weniger gestiegen als erwartet. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

    Allerdings wurden die Zahlen für den Vormonat nach oben korrigiert. Im Juni waren die Umsätze um revidierte 0,9 Prozent gestiegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,6 Prozent ermittelt worden.

    Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse um 0,3 Prozent. Dies war so erwartet worden.

    "Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed dürften die Zahlen leicht dämpfend wirken, denn die Vormonatswerte wurden deutlich nach oben korrigiert", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Bisher gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed im September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird./jsl/jkr/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

