Einzelhandelsumsätze steigen etwas weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juli etwas weniger gestiegen als erwartet. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Allerdings wurden die Zahlen für den Vormonat nach oben korrigiert. Im Juni waren die Umsätze um revidierte 0,9 Prozent gestiegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,6 Prozent ermittelt worden.