Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.08.2025

Die Evotec Aktie ist bisher um -3,09 % auf 6,3440€ gefallen. Das sind -0,2020 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Evotec Aktionäre einen Verlust von -9,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -21,45 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,12 % 1 Monat -8,78 % 3 Monate -9,55 % 1 Jahr +9,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Volatilität der Evotec Aktie, beeinflusst durch geringe Marktkapitalisierung und Handelsvolumen, mangelnde Transparenz des neuen CEOs, strategische Unsicherheiten, mögliche Übernahmegerüchte und die enttäuschende Kursentwicklung trotz eines positiven Marktumfelds.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.