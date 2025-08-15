    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    GOLDMAN SACHS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 41,00 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von einem Wiederanziehen der Stromnachfrage dürfte der Energiekonzern am deutlichsten profitieren, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Ziel begründete der Experte mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft./la/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 34,90EUR auf Tradegate (15. August 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Alberto Gandolfi
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44,50
    Kursziel alt: 41,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


