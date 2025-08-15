    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    DZ BANK stuft Adyen auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe indirekt unter den US-Zöllen gelitten und daher ein schwächeres Geschäft mit einigen chinesischen Online-Händlern gehabt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory jedoch bleibe intakt, was sich am gestiegenen Prozentsatz der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Kunden zeigt, die Adyen abwickelt./rob/la/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 1.373EUR auf Tradegate (15. August 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Philipp Häßler
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


