    Rüstungsaktie Renk: Warum Anleger jetzt aufpassen sollten!

    Renk hat stark vom Rüstungsboom profitiert. Der Kurs der Aktie zeichnete sich zuletzt aber durch starke Gewinnmitnahmen aus. Wie geht es jetzt weiter?

    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Auf Monatssicht büßten die Aktien des Panzermotoren-Hestellers Renk aus Augsbur rund 20 Prozent ein. Das Gros der Analysten bleibt aber trotzdem positiv gestimmt für die Anteilsscheine. 

    Die Deutsche Bank Research hat aktuell ihr Kursziel für Renk anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

    Der nächste Kurstreiber für die Aktien des Rüstungszulieferers dürfte der Kapitalmarkttag im November sein, schreibt Christophe Menard am Freitag.

    Auch die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach den letzten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, findet George McWhirter.

    RENK Group

    -0,16 %
    -5,09 %
    -20,23 %
    +12,13 %
    +139,96 %
    +272,66 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

    Ebenso hat das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Luft nach oben bei den mittelfristigen Zielen und der jüngste Kursrücksetzer angesichts einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine bedeuteten eine günstige Einstiegsgelegenheit bei den Titeln des Rüstungskonzerns, schreibt Chloe Lemarie nach den Quartalszahlen.

    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk nach der Veröffentlichung des Geschäftsbericht von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen vorgelegt, findet Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn das Verhältnis von Aufträgen zu Rechnungsstellungen sei äußerst günstig. Allerdings sei der Rüstungsboom schon eingepreist, deshalb nur "Halten."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,16, was eine Steigerung von +6,82% zum aktuellen Kurs entspricht.
    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
