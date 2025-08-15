USA
Industrieproduktion sinkt etwas
Für Sie zusammengefasst
- Industrieproduktion in den USA im Juli gesunken.
- Rückgang um 0,1 Prozent, Stagnation erwartet.
- Kapazitätsauslastung fiel auf 77,5 Prozent.
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli leicht gefallen. Die Produktion sei um 0,1 Prozent gesunken, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Juni hatte die Produktion laut revidierten Daten um 0,4 Prozent zugelegt. Zunächst war ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen gab nach. Sie sank um 0,2 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent. Volkswirte hatten mit 77,6 Prozent gerechnet./jsl/jkr/jha/
