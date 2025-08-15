    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industrieproduktion sinkt etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Industrieproduktion in den USA im Juli gesunken.
    • Rückgang um 0,1 Prozent, Stagnation erwartet.
    • Kapazitätsauslastung fiel auf 77,5 Prozent.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli leicht gefallen. Die Produktion sei um 0,1 Prozent gesunken, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Juni hatte die Produktion laut revidierten Daten um 0,4 Prozent zugelegt. Zunächst war ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden.

    Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen gab nach. Sie sank um 0,2 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent. Volkswirte hatten mit 77,6 Prozent gerechnet./jsl/jkr/jha/



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
