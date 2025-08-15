Börsenstart USA - 15.08. - US Tech 100 schwach -0,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.042,64 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Salesforce +2,65 %, Unitedhealth Group +2,30 %, Merck & Co +1,19 %, Amgen +0,76 %, Verizon Communications +0,54 %

Flop-Werte: Cisco Systems -3,40 %, 3M -2,68 %, NVIDIA -1,90 %, Walmart -1,38 %, Goldman Sachs Group -1,32 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:46) bei 23.718,30 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +3,95 %, MercadoLibre +2,66 %, Thomson Reuters +2,01 %, Charter Communications Registered (A) +1,55 %, Regeneron Pharmaceuticals +1,49 %

Flop-Werte: Micron Technology -4,62 %, Cisco Systems -3,40 %, Palantir -3,06 %, Broadcom -2,43 %, Intel -2,24 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.455,57 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +3,95 %, Moderna +3,85 %, Salesforce +2,65 %, Enphase Energy +2,61 %, Unitedhealth Group +2,30 %

Flop-Werte: Micron Technology -4,62 %, Nucor -3,91 %, Cisco Systems -3,40 %, Vistra -3,27 %, Palantir -3,06 %