Trump stellt neue Zölle auf Stahl und Halbleiter in Aussicht
- Trump plant neue Zölle auf Stahl und Halbleiterimporte.
- Zollsätze anfangs gering, später höhere Gebühren möglich.
- Zölle könnten Elektronikpreise in den USA erhöhen.
WASHINGTON/ANCHORAGE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will ab der kommenden Woche neue Zölle auf Stahl- und Halbleiterimporte festlegen und diese mit der Zeit erhöhen. Allerdings antwortete er nicht auf die Nachfrage, wie hoch die Zollsätze ausfallen sollen - zu Beginn sollen diese noch gering sein. Er wolle Unternehmen damit die Chance einräumen, in die Vereinigten Staaten zu kommen und dort zu produzieren, sagte Trump auf seinem Flug zu seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. "Und wenn sie hier nicht produzieren, müssen sie einen sehr hohen Zollsatz zahlen, was nicht aufgehen wird. Also werden sie kommen und hier produzieren", sagte Trump.
Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Chip-Importe in Aussicht gestellt, allerdings keinen Startzeitpunkt dafür genannt. Wenn ein solcher Schritt ohne Ausnahmen für große Anbieter umgesetzt wird, dürfte das quer durch die Bank die Preise für Elektronik in den USA erhöhen - denn die weitaus meisten Chips werden in Asien produziert. Vor allem die High-Tech-Chipsysteme für das iPhone und andere Smartphones kommen fast ausschließlich aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC .
Seit vergangener Woche erheben die USA zudem Zölle auf die meisten Einfuhren von vielen Ländern und aus der Europäischen Union. Bei EU-Importen werden seither 15 Prozent draufgeschlagen. Zuvor hatte Trump bereits die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent verdoppelt./ngu/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 36,82 auf Tradegate (15. August 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +7,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,08 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/+33,15 % bedeutet.
