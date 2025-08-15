Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 1
Performance 1M: -30,86 %
Evotec
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 2
Performance 1M: -8,78 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 3
Performance 1M: -14,80 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 4
Performance 1M: -72,06 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -7,71 %
