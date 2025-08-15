Besonders beachtet!
Nucor Aktie sackt ab - 15.08.2025
Am 15.08.2025 ist die Nucor Aktie, bisher, um -5,42 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nucor Aktie.
Nucor ist ein führender US-Stahlproduzent, bekannt für effiziente Produktion und Innovation. Hauptprodukte sind Stahlträger, Bleche und spezialisierte Stahlprodukte. Konkurrenten: ArcelorMittal, U.S. Steel. Einzigartig durch dezentrale Struktur, Mini-Mills und Nachhaltigkeit.
Nucor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.08.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nucor Aktie. Mit einer Performance von -5,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nucor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,21 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nucor Aktie damit um +13,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nucor auf +18,85 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.
Nucor Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+13,28 %
|1 Monat
|+9,86 %
|3 Monate
|+27,21 %
|1 Jahr
|+3,94 %
Informationen zur Nucor Aktie
Es gibt 231 Mio. Nucor Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,85 Mrd.EUR wert.
Börsenstart USA - 15.08. - US Tech 100 schwach -0,49 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Wenn Warren Buffett kauft, eskaliert der Markt – alle Neuzugänge im Rallye-Modus
Warren Buffetts jüngste Käufe haben gleich mehrere Aktien nach oben katapultiert. Anleger reagieren begeistert – der Altmeister hat damit erneut gezeigt, wie stark sein Einfluss an der Wall Street bleibt.
Nucor Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nucor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nucor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.