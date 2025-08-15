Nucor Aktie sackt ab - 15.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nucor Aktie. Mit einer Performance von -5,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nucor ist ein führender US-Stahlproduzent, bekannt für effiziente Produktion und Innovation. Hauptprodukte sind Stahlträger, Bleche und spezialisierte Stahlprodukte. Konkurrenten: ArcelorMittal, U.S. Steel. Einzigartig durch dezentrale Struktur, Mini-Mills und Nachhaltigkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nucor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,21 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nucor Aktie damit um +13,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nucor auf +18,85 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

Nucor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,28 % 1 Monat +9,86 % 3 Monate +27,21 % 1 Jahr +3,94 %

Informationen zur Nucor Aktie

Es gibt 231 Mio. Nucor Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,85 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Warren Buffetts jüngste Käufe haben gleich mehrere Aktien nach oben katapultiert. Anleger reagieren begeistert – der Altmeister hat damit erneut gezeigt, wie stark sein Einfluss an der Wall Street bleibt.

Nucor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nucor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nucor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.