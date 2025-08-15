    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNucor AktievorwärtsNachrichten zu Nucor

    Nucor Aktie sackt ab - 15.08.2025

    Am 15.08.2025 ist die Nucor Aktie, bisher, um -5,42 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nucor Aktie.

    Foto: Panksvatouny - stock.adobe.com

    Nucor ist ein führender US-Stahlproduzent, bekannt für effiziente Produktion und Innovation. Hauptprodukte sind Stahlträger, Bleche und spezialisierte Stahlprodukte. Konkurrenten: ArcelorMittal, U.S. Steel. Einzigartig durch dezentrale Struktur, Mini-Mills und Nachhaltigkeit.

    Nucor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.08.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nucor Aktie. Mit einer Performance von -5,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nucor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,21 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nucor Aktie damit um +13,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nucor auf +18,85 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    Nucor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,28 %
    1 Monat +9,86 %
    3 Monate +27,21 %
    1 Jahr +3,94 %

    Informationen zur Nucor Aktie

    Es gibt 231 Mio. Nucor Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,85 Mrd.EUR wert.

    Nucor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nucor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    Nucor

    ISIN:US6703461052WKN:851918



    Verfasst von Markt Bote
