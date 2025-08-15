    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Rohstoffe Tagesüberblick

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 15.08.2025

    Rohstoffe Tagesüberblick - Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 15.08.2025
    Foto:

    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.342,93USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 37,98USD und damit -0,13 % im Minus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,43USD und verzeichnet ein Minus von -0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,59USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.119,00USD -2,65 %
    Platin 1.342,50USD -0,67 %
    Kupfer London Rolling 9.807,81USD +0,30 %
    Erdgas 2,959USD +4,23 %

    Rohstoff des Tages: Erdgas

    Mit einem Tages-Plus von +4,23 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.08.25, 17:29 Uhr.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rohstoffe Tagesüberblick Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 15.08.2025 Der tägliche Überblick, über die wichtigsten Rohstoffe. Wie entwickeln sich Gold, Silber, Öl und Co. am 15.08.2025?