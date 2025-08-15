Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 15.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.342,93USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 37,98USD und damit -0,13 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,43USD und verzeichnet ein Minus von -0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,59USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.119,00USD
|-2,65 %
|Platin
|1.342,50USD
|-0,67 %
|Kupfer London Rolling
|9.807,81USD
|+0,30 %
|Erdgas
|2,959USD
|+4,23 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +4,23 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.08.25, 17:29 Uhr.