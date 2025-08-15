Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 15.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.342,93USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 37,98USD und damit -0,13 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,43USD und verzeichnet ein Minus von -0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,59USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.119,00 USD -2,65 % Platin 1.342,50 USD -0,67 % Kupfer London Rolling 9.807,81 USD +0,30 % Erdgas 2,959 USD +4,23 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,23 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.08.25, 17:29 Uhr.