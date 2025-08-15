Aktienkäufe durch Berkshire Hathaway hieven Unitedhealth hoch

Aktientrend_ schrieb heute 11:01

Na rein nach Fibonacci kann man die Wahrscheinlichkeit ermitteln dass es passiert aber eben nicht wann. Gerade befinden wir uns in der letzten Welle C der Korrektur. Ein Anstieg macht noch keine Trendwende. Das Ende der Korrektur ist meiner Meinung nach noch nicht erreicht. Wir haben gerade einen Anstieg von 50-60€ das ist in den letzten 2 Jahren mehrmals passiert. Ende 2024 gab es in kurzer Zeit sogar einen Anstieg um 70€, das hat den allgemeinen Abstiegstrend nicht gebrochen. Da sind eher immer wieder Bullenfallen entstanden wo einige eingestiegen sind weil es jetzt der Boden war.



Es gibt durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Trendwende gekommen ist, die ist aktuell aber gering.



Alle Probleme der Gewinne Klagen Kosten sind ja nicht gelöst. Auch die allgemeine Frage des gesamten Gesundheitsbereichs der USA ist ja nicht mal diskutiert worden. Was Trump anstrebt ist nicht bekannt. Es wird aber mit größeren Einschnitten zu rechnen sein, insbesondere im Bereich des Medicare Programms. Wie was wann wo weiß keiner.



Buffett zieht jetzt die ganzen Copytrader an wenn man sich andere Foren auf Reddit anschaut steigen Leute einfach jetzt ein weil eine Meldung zu Buffett erfolgte bzw. sein Unternehmen. Das pushet den Kurs. Aber einsteigen weil andere einsteigen ist oftmals nicht von viel Erfolg gekrönt.



Für mich relevant ist nur, dass Fibonacci mit Elliott Wellen bisher alles sehr genau vorausgesagt hat. Meine erste Zielzone war die 213€ bei 210€ bin ich mit dem Musterdepot eingestiegen. Für weitere Nachkäufe peile ich die unter 200€ an.



Das die 700€ kommen nach der abschließenden Korrektur sagt Fibonacci genauso voraus. Wann kann man aber wie gesagt nicht sagen.



Am Ende muss jeder selbst handeln und entscheiden wann und ob er einsteigt.