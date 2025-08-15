AKTIE IM FOKUS 2
Aktienkäufe durch Berkshire Hathaway hieven Unitedhealth hoch
- Berkshire Hathaway kauft 5 Mio. Unitedhealth-Aktien.
- Aktien steigen um 12,6 % auf 305,70 Dollar.
- Höchster Stand seit Juli nach wochenlangem Anstieg.
(neu: Kursentwicklung)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Unitedhealth-Aktien durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag nach oben getrieben. Zuletzt gewannen die Titel 12,6 Prozent auf 305,70 Dollar und lagen im leicht höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial mit großem Abstand auf dem ersten Platz.
Für die Anteile war es bereits seit etwa einer Woche an fast jedem Tag aufwärts gegangen. Mit dem Zuwachs am Freitag erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang Juli. Die B-Aktien von Berkshire Hathaway notierten vor dem Wochenschluss knapp im Minus.
Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien von Unitedhealth. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Papieren ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.
Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Jahresviertel hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren./mis/jkr/jha/ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,21 % und einem Kurs von 261,6 auf Tradegate (15. August 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +24,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 239,12 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Unitedhealth Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es gibt durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Trendwende gekommen ist, die ist aktuell aber gering.
Alle Probleme der Gewinne Klagen Kosten sind ja nicht gelöst. Auch die allgemeine Frage des gesamten Gesundheitsbereichs der USA ist ja nicht mal diskutiert worden. Was Trump anstrebt ist nicht bekannt. Es wird aber mit größeren Einschnitten zu rechnen sein, insbesondere im Bereich des Medicare Programms. Wie was wann wo weiß keiner.
Buffett zieht jetzt die ganzen Copytrader an wenn man sich andere Foren auf Reddit anschaut steigen Leute einfach jetzt ein weil eine Meldung zu Buffett erfolgte bzw. sein Unternehmen. Das pushet den Kurs. Aber einsteigen weil andere einsteigen ist oftmals nicht von viel Erfolg gekrönt.
Für mich relevant ist nur, dass Fibonacci mit Elliott Wellen bisher alles sehr genau vorausgesagt hat. Meine erste Zielzone war die 213€ bei 210€ bin ich mit dem Musterdepot eingestiegen. Für weitere Nachkäufe peile ich die unter 200€ an.
Das die 700€ kommen nach der abschließenden Korrektur sagt Fibonacci genauso voraus. Wann kann man aber wie gesagt nicht sagen.
Am Ende muss jeder selbst handeln und entscheiden wann und ob er einsteigt.
Nicht nur Buffett ist im großen Stil eingestiegen...
Warren Buffetts Berkshire Hathaway gibt neue Beteiligung am angeschlagenen Versicherer UnitedHealth bekannt