    Aktienkäufe durch Berkshire Hathaway hieven Unitedhealth hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Berkshire Hathaway kauft 5 Mio. Unitedhealth-Aktien.
    • Aktien steigen um 12,6 % auf 305,70 Dollar.
    • Höchster Stand seit Juli nach wochenlangem Anstieg.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Unitedhealth-Aktien durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag nach oben getrieben. Zuletzt gewannen die Titel 12,6 Prozent auf 305,70 Dollar und lagen im leicht höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial mit großem Abstand auf dem ersten Platz.

    Für die Anteile war es bereits seit etwa einer Woche an fast jedem Tag aufwärts gegangen. Mit dem Zuwachs am Freitag erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang Juli. Die B-Aktien von Berkshire Hathaway notierten vor dem Wochenschluss knapp im Minus.

    Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien von Unitedhealth. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Papieren ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.

    Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Jahresviertel hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren./mis/jkr/jha/ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,21 % und einem Kurs von 261,6 auf Tradegate (15. August 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +24,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 239,12 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.




