    Das von Shanghai Electric erbaute Solar-IPP-Projekt Manah-1 in Oman ist seit einem Monat erfolgreich in Betrieb

    Manah, Oman (ots/PRNewswire) - Mit 1,5 Milliarden Kilowattstunden sauberer
    Energie pro Jahr senkt das Projekt die CO?-Emissionen um 780.000 Tonnen und
    setzt einen neuen Meilenstein für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien
    im Nahen Osten, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen

    Das erste Solarkraftwerk von Shanghai Electric
    (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK: 2727, SSE: 601727) in Oman,
    das 500-MW-Solar-IPP-Projekt Oman Manah-1 (das "Projekt"), hat nach Bestehen
    aller Prüfungen und der endgültigen Übergabe einen Monat reibungslosen Betrieb
    hinter sich. Das Vorzeigeprojekt im Rahmen der nationalen Blaupause für
    nachhaltige Umwelt Oman Vision 2040 (https://www.oman2040.om/?lang=en) und
    saubere Energie wird jährlich 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen und
    die CO?-Emissionen um 780.000 Tonnen pro Jahr senken, was dem Wegfall von
    170.000 benzinbetriebenen Autos auf Omans Straßen entspricht.

    Shanghai Electric lieferte Komplettlösungen für das Projekt - von Entwurf und
    Planung über Beschaffung und Bau bis hin zu langfristigem Betrieb und Wartung.
    Mit dieser integrierten Strategie wurde ein effizientes, nachhaltiges
    Energiesystem geschaffen und zugleich die weltweite Innovation in der
    Solartechnologie vorangetrieben.

    Um die politischen und technischen Herausforderungen zu meistern, ging Shanghai
    Electric eine Partnerschaft mit der französischen EDF im Rahmen einer
    einzigartigen zweigleisigen Vereinbarung ein, um die strengen technischen
    Anforderungen von Oman zu erfüllen. Durch diesen Ansatz konnten Konflikte
    zwischen internationalen Normen und lokalen Vorschriften überwunden werden.

    Dank des innovativen Projektmanagements wurde der Bau in 11 direkt verwaltete
    Abschnitte aufgeteilt, wodurch eine Zeitersparnis von 22 Prozent erzielt wurde.
    Mit einer App für Sicherheitsberichte in Echtzeit wurden 924 Sicherheitsrisiken
    beseitigt und vier Millionen unfallfreie Arbeitsstunden erreicht. Die dynamische
    Planung hielt die Auslastung großer Anlagen bei 90 Prozent. Dank der
    bereichsübergreifenden Schulung der Mitarbeiter konnte die Mobilität zwischen
    den Standorten verbessert werden.

    Bei der Planung wurde auch eine Personalstrategie mit konkurrierenden Teams und
    rollierenden Inspektionen in 59 Projektzonen gewählt. Die Konstrukteure
    arbeiteten während des Baus des Umspannwerks vor Ort und verbesserten die
    Effizienz der Aufsicht um 30 %. Parallel dazu schloss ein 20-köpfiges Fachteam
    die Verdrahtungs- und Klemmenarbeiten in nur 72 Stunden ab, um den Fortschritt
    bei der Installation der Mittelspannungskabel zu beschleunigen.

    Die hocheffiziente Koordination stellte einen neuen Rekord bei der Netzanbindung
    auf. Gleichzeitige Tests, Tag- und Nachtschichten sowie die Zusammenarbeit
    zwischen Teams aus China und Oman sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das
    Projektteam beendete 59 Zonen in neun Tagen - also 21 Tage früher als geplant -
    mit 100 Prozent Netzerfolg, und zwar ohne Schäden an den Anlagen und ohne
    Verletzungen unter den Beschäftigten.

    "Die Lösung von Shanghai Electric hat unsere Vorstellung hinsichtlich der
    erforderlichen Zeit, um Solarprojekte an das Stromnetz anzuschließen, komplett
    auf den Kopf gestellt", so Hamood Al Shuaili, Projektleiter. "Das Team hat
    unübertroffenes Fachwissen und Teamwork bewiesen. Es sind Ingenieure von
    Weltklasse, die neue globale Standards setzen."

    Dank der chinesischen Hochspannungskabeltechnologie und der verbesserten
    Pfahlkonstruktion konnte der Arbeitsaufwand für die Nivellierung des Geländes um
    80 Prozent reduziert werden, wodurch sich die Bauzeit um 60 Tage verkürzte. Eine
    optimierte Lieferkette und eine präzise Beschaffungsplanung garantierten eine
    pünktliche Lieferung, wobei die Gesamtleistung der Anlagen die Zielvorgaben
    übertraf.

    Zudem hat das Projekt das regionale Stellenangebot angekurbelt, die
    Energiesicherheit verbessert und einen nachhaltigen sozialen Mehrwert
    geschaffen. Mit einem gemeinschaftsorientierten Ansatz sind 90 Prozent der
    Mitarbeiter in Betrieb und Wartung lokale Arbeitskräfte, und die wichtigsten
    technischen Ausbildungsprogramme wurden in das Berufsbildungssystem Omans
    integriert, um Kompetenzen für die Zukunft aufzubauen.

