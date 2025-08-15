Das von Shanghai Electric erbaute Solar-IPP-Projekt Manah-1 in Oman ist seit einem Monat erfolgreich in Betrieb
Manah, Oman (ots/PRNewswire) - Mit 1,5 Milliarden Kilowattstunden sauberer
Energie pro Jahr senkt das Projekt die CO?-Emissionen um 780.000 Tonnen und
setzt einen neuen Meilenstein für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien
im Nahen Osten, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen
Das erste Solarkraftwerk von Shanghai Electric
(https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK: 2727, SSE: 601727) in Oman,
das 500-MW-Solar-IPP-Projekt Oman Manah-1 (das "Projekt"), hat nach Bestehen
aller Prüfungen und der endgültigen Übergabe einen Monat reibungslosen Betrieb
hinter sich. Das Vorzeigeprojekt im Rahmen der nationalen Blaupause für
nachhaltige Umwelt Oman Vision 2040 (https://www.oman2040.om/?lang=en) und
saubere Energie wird jährlich 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen und
die CO?-Emissionen um 780.000 Tonnen pro Jahr senken, was dem Wegfall von
170.000 benzinbetriebenen Autos auf Omans Straßen entspricht.
Shanghai Electric lieferte Komplettlösungen für das Projekt - von Entwurf und
Planung über Beschaffung und Bau bis hin zu langfristigem Betrieb und Wartung.
Mit dieser integrierten Strategie wurde ein effizientes, nachhaltiges
Energiesystem geschaffen und zugleich die weltweite Innovation in der
Solartechnologie vorangetrieben.
Um die politischen und technischen Herausforderungen zu meistern, ging Shanghai
Electric eine Partnerschaft mit der französischen EDF im Rahmen einer
einzigartigen zweigleisigen Vereinbarung ein, um die strengen technischen
Anforderungen von Oman zu erfüllen. Durch diesen Ansatz konnten Konflikte
zwischen internationalen Normen und lokalen Vorschriften überwunden werden.
Dank des innovativen Projektmanagements wurde der Bau in 11 direkt verwaltete
Abschnitte aufgeteilt, wodurch eine Zeitersparnis von 22 Prozent erzielt wurde.
Mit einer App für Sicherheitsberichte in Echtzeit wurden 924 Sicherheitsrisiken
beseitigt und vier Millionen unfallfreie Arbeitsstunden erreicht. Die dynamische
Planung hielt die Auslastung großer Anlagen bei 90 Prozent. Dank der
bereichsübergreifenden Schulung der Mitarbeiter konnte die Mobilität zwischen
den Standorten verbessert werden.
Bei der Planung wurde auch eine Personalstrategie mit konkurrierenden Teams und
rollierenden Inspektionen in 59 Projektzonen gewählt. Die Konstrukteure
arbeiteten während des Baus des Umspannwerks vor Ort und verbesserten die
Effizienz der Aufsicht um 30 %. Parallel dazu schloss ein 20-köpfiges Fachteam
die Verdrahtungs- und Klemmenarbeiten in nur 72 Stunden ab, um den Fortschritt
bei der Installation der Mittelspannungskabel zu beschleunigen.
Die hocheffiziente Koordination stellte einen neuen Rekord bei der Netzanbindung
auf. Gleichzeitige Tests, Tag- und Nachtschichten sowie die Zusammenarbeit
zwischen Teams aus China und Oman sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das
Projektteam beendete 59 Zonen in neun Tagen - also 21 Tage früher als geplant -
mit 100 Prozent Netzerfolg, und zwar ohne Schäden an den Anlagen und ohne
Verletzungen unter den Beschäftigten.
"Die Lösung von Shanghai Electric hat unsere Vorstellung hinsichtlich der
erforderlichen Zeit, um Solarprojekte an das Stromnetz anzuschließen, komplett
auf den Kopf gestellt", so Hamood Al Shuaili, Projektleiter. "Das Team hat
unübertroffenes Fachwissen und Teamwork bewiesen. Es sind Ingenieure von
Weltklasse, die neue globale Standards setzen."
Dank der chinesischen Hochspannungskabeltechnologie und der verbesserten
Pfahlkonstruktion konnte der Arbeitsaufwand für die Nivellierung des Geländes um
80 Prozent reduziert werden, wodurch sich die Bauzeit um 60 Tage verkürzte. Eine
optimierte Lieferkette und eine präzise Beschaffungsplanung garantierten eine
pünktliche Lieferung, wobei die Gesamtleistung der Anlagen die Zielvorgaben
übertraf.
Zudem hat das Projekt das regionale Stellenangebot angekurbelt, die
Energiesicherheit verbessert und einen nachhaltigen sozialen Mehrwert
geschaffen. Mit einem gemeinschaftsorientierten Ansatz sind 90 Prozent der
Mitarbeiter in Betrieb und Wartung lokale Arbeitskräfte, und die wichtigsten
technischen Ausbildungsprogramme wurden in das Berufsbildungssystem Omans
integriert, um Kompetenzen für die Zukunft aufzubauen.
Pressekontakt:
Jin Shen,
+86(21)33261246,
shenjin@shanghai-electric.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136165/6097828
OTS: Shanghai Electric
