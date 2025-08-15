Das von Shanghai Electric erbaute Solar-IPP-Projekt Manah-1 in Oman ist seit einem Monat erfolgreich in Betrieb

Manah, Oman (ots/PRNewswire) - Mit 1,5 Milliarden Kilowattstunden sauberer

Energie pro Jahr senkt das Projekt die CO?-Emissionen um 780.000 Tonnen und

setzt einen neuen Meilenstein für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien

im Nahen Osten, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen



Das erste Solarkraftwerk von Shanghai Electric

(https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK: 2727, SSE: 601727) in Oman,

das 500-MW-Solar-IPP-Projekt Oman Manah-1 (das "Projekt"), hat nach Bestehen

aller Prüfungen und der endgültigen Übergabe einen Monat reibungslosen Betrieb

hinter sich. Das Vorzeigeprojekt im Rahmen der nationalen Blaupause für

nachhaltige Umwelt Oman Vision 2040 (https://www.oman2040.om/?lang=en) und

saubere Energie wird jährlich 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen und

die CO?-Emissionen um 780.000 Tonnen pro Jahr senken, was dem Wegfall von

170.000 benzinbetriebenen Autos auf Omans Straßen entspricht.





Shanghai Electric lieferte Komplettlösungen für das Projekt - von Entwurf und

Planung über Beschaffung und Bau bis hin zu langfristigem Betrieb und Wartung.

Mit dieser integrierten Strategie wurde ein effizientes, nachhaltiges

Energiesystem geschaffen und zugleich die weltweite Innovation in der

Solartechnologie vorangetrieben.



Um die politischen und technischen Herausforderungen zu meistern, ging Shanghai

Electric eine Partnerschaft mit der französischen EDF im Rahmen einer

einzigartigen zweigleisigen Vereinbarung ein, um die strengen technischen

Anforderungen von Oman zu erfüllen. Durch diesen Ansatz konnten Konflikte

zwischen internationalen Normen und lokalen Vorschriften überwunden werden.



Dank des innovativen Projektmanagements wurde der Bau in 11 direkt verwaltete

Abschnitte aufgeteilt, wodurch eine Zeitersparnis von 22 Prozent erzielt wurde.

Mit einer App für Sicherheitsberichte in Echtzeit wurden 924 Sicherheitsrisiken

beseitigt und vier Millionen unfallfreie Arbeitsstunden erreicht. Die dynamische

Planung hielt die Auslastung großer Anlagen bei 90 Prozent. Dank der

bereichsübergreifenden Schulung der Mitarbeiter konnte die Mobilität zwischen

den Standorten verbessert werden.



Bei der Planung wurde auch eine Personalstrategie mit konkurrierenden Teams und

rollierenden Inspektionen in 59 Projektzonen gewählt. Die Konstrukteure

arbeiteten während des Baus des Umspannwerks vor Ort und verbesserten die

Effizienz der Aufsicht um 30 %. Parallel dazu schloss ein 20-köpfiges Fachteam

die Verdrahtungs- und Klemmenarbeiten in nur 72 Stunden ab, um den Fortschritt

bei der Installation der Mittelspannungskabel zu beschleunigen.



Die hocheffiziente Koordination stellte einen neuen Rekord bei der Netzanbindung

auf. Gleichzeitige Tests, Tag- und Nachtschichten sowie die Zusammenarbeit

zwischen Teams aus China und Oman sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das

Projektteam beendete 59 Zonen in neun Tagen - also 21 Tage früher als geplant -

mit 100 Prozent Netzerfolg, und zwar ohne Schäden an den Anlagen und ohne

Verletzungen unter den Beschäftigten.



"Die Lösung von Shanghai Electric hat unsere Vorstellung hinsichtlich der

erforderlichen Zeit, um Solarprojekte an das Stromnetz anzuschließen, komplett

auf den Kopf gestellt", so Hamood Al Shuaili, Projektleiter. "Das Team hat

unübertroffenes Fachwissen und Teamwork bewiesen. Es sind Ingenieure von

Weltklasse, die neue globale Standards setzen."



Dank der chinesischen Hochspannungskabeltechnologie und der verbesserten

Pfahlkonstruktion konnte der Arbeitsaufwand für die Nivellierung des Geländes um

80 Prozent reduziert werden, wodurch sich die Bauzeit um 60 Tage verkürzte. Eine

optimierte Lieferkette und eine präzise Beschaffungsplanung garantierten eine

pünktliche Lieferung, wobei die Gesamtleistung der Anlagen die Zielvorgaben

übertraf.



Zudem hat das Projekt das regionale Stellenangebot angekurbelt, die

Energiesicherheit verbessert und einen nachhaltigen sozialen Mehrwert

geschaffen. Mit einem gemeinschaftsorientierten Ansatz sind 90 Prozent der

Mitarbeiter in Betrieb und Wartung lokale Arbeitskräfte, und die wichtigsten

technischen Ausbildungsprogramme wurden in das Berufsbildungssystem Omans

integriert, um Kompetenzen für die Zukunft aufzubauen.



