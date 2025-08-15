    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihenkurse in Deutschland gefallen, Euro-Bund-Future sinkt.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen steigt auf 2,78%.
    • Treffen von Trump und Putin beeinflusst Finanzmärkte.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,58 Prozent auf 128,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,78 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch eine optimistische Stimmung an den Aktienmärkten. Die Finanzmärkte schauen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Es soll hier die Möglichkeit für einen Waffenstillstand ausgelotet werden.

    "Große Aufmerksamkeit wird heute dem Treffen von Trump und Putin in Alaska zugewendet werden, mit konkreten Beschlüssen wird aber nicht gerechnet, dementsprechend dürften auch hier die Marktauswirkungen überschaubar bleiben", erwarten Experten der Dekabank. Vor dem weltweit beachteten Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump versichert, keine Vereinbarungen ohne Einbezug Kiews zu schließen./jsl/he




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
