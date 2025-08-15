Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,58 Prozent auf 128,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,78 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch eine optimistische Stimmung an den Aktienmärkten. Die Finanzmärkte schauen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Es soll hier die Möglichkeit für einen Waffenstillstand ausgelotet werden.