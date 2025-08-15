TAGESVORSCHAU
Termine am 18. August 2025
- Bekanntgabe Übernahmeangebot ProSiebenSat.1 erwartet
- BHP Group und Palo Alto Networks veröffentlichen Zahlen
- Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa kommen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1
22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)
USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25
08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024
10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25
10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25
11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25
SONSTIGE TERMINE
DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan
+ ca. 02.30 Ankunft in Tokio
+ anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya + anschl. gemeinsam Pk
+ anschl. weitere politische Gespräche
