Ausblick von Applied Materials belastet US-Chipsektor

(neu: Kursentwicklung)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Applied Materials haben am Freitag wegen eines enttäuschenden Ausblicks deutliche Kursverluste erlitten. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni. Zuletzt verbuchten sie einen Abschlag von 13 Prozent auf 163,77 Dollar. Damit waren sie auch eine Belastung für den Chipsektor insgesamt, der an der Nasdaq-Börse von großer Bedeutung ist. Konkurrenten des Branchenausrüsters wie Lam Research und KLA gerieten in den Abwärtssog und verloren jeweils um die 7 Prozent. Der technologielastige Index Nasdaq 100 gab um ein halbes Prozent nach.

Die Zahlen von Applied Materials für das dritte Geschäftsquartal kamen am Markt gut an, doch enttäuschte der Hersteller von Chipfertigungsanlagen mit der Umsatz- und Gewinnprognose für sein Schlussquartal. Laut Tammy Qiu von der Berenberg Bank ist der Ausblick "viel schlechter als erwartet". Sie verweist dabei wie das Unternehmen selbst auf die Geschäfte in China, aber auch auf ausbleibende Exportlizenzen und zeitliche Verschiebungen der Investitionen in der Chipindustrie.